獲利再創紀錄 波克夏控股市值逼近1兆美元

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-26 20:28

巴菲特領導的波克夏控股 (BRK.B-US) 周一 (26 日) 市值逼近 1 兆美元，這家投資集團的 B 類股票在連續第二年創下營業獲利紀錄後上漲 5%。

這位 93 歲的投資傳奇人物在致股東的年度信中向投資人保證，波克夏控股將「基業長青」；但他也降低了預期，聲稱公司已經沒有多少利潤豐厚的投資機會了。

他表示，波克夏控股的表現將略好於「普通美國公司」，但除此之外的任何事情都只是「一廂情願」，如使擁有 1676 億美元的現金儲備。

波克夏的 B 類股票擁有較高的投票權，其價值僅為 A 類股票的 1500 分之一，交易價格為 435.50 美元。投資人密切關注波克夏控股的業績，因為其業績通常被視為美國經濟的風向標。

巴菲特在致股東信中指出，「這個國家只有少數幾家公司能夠真正推動波克夏的發展，而我們和其他人不斷地選擇它們。總而言之，我們不可能再取得令人瞠目結舌的業績。」

他還在年度信中對長期擔任二把手的芒格去世表示哀悼，同時向投資人保證，副董事長兼指定繼任者阿貝爾「已準備好明天擔任波克夏執行長 」。