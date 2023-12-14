看好二疊紀盆地收購案 波克夏控股本周加碼西方石油

波克夏控股公司 (BRK.A-US) 本周買進超過 1000 萬股西方石油公司 (OXY-US) 股票，價值 5.88 億美元，顯示對這家石油生產商即將收購 CrownRock 的信心。

以周三 (13 日) 收盤價 57.22 美元計算，巴菲特旗下的波克夏現在擁有西方石油公司 27% 的股份，價值 136 億美元。西方石油公司目前的市值為 502 億美元。

根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，波克夏在周一 (11 日)、周二 (12 日) 和周三以多筆交易買進這些股票。波克夏還擁有以每股 56.62 美元價格購買另外 8380 萬股股票的認股權證，總價值為 47 億美元。

西方石油公司周一同意以 120 億美元收購二疊紀盆地私人石油生產商 CrownRock。西方石油將發行 91 億美元的債務和 17 億美元的普通股來為此交易融資。該交易預計將於 2024 年第 1 季完成。

波克夏本周買股動作顯示，即使西方石油承擔了更多債務，但巴菲特對這筆交易充滿信心。該石油生產商仍在努力履行 2019 年最新收購的阿納達科石油公司 (Anadarko Petroleum) 的義務。

西方石油曾因傳奇石油公司哈默 (Armand Hammer) 創立而聞名，現在是波克夏控股的第六大持股。巴菲特已經排除了完全控制這家能源公司的可能性。

這位傳奇投資者先前透露，他在閱讀西方石油的年報並對公司的成長和領導力產生信心後開始購買該股票。

西方石油執行長霍魯布 (Vicki Hollub) 周一表示，波克夏沒有參與 CrownRock 交易的融資，不過西方石油的確與巴菲特討論了該交易如何適應其企業戰略。

她表示，即使收購 CrownRock，西方石油仍計畫將債務削減至 150 億美元以下。該公司計畫透過分拆非公司投資組合核心的國內資產來實現這一目標。

西方石油股價今年下跌約 9%。