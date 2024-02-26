〈走進中國〉香港人快要「佔領」深圳了 買一隻螃蟹也要去深圳搶

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-26 08:00

香港人快要「佔領」深圳了。

香港作為人們心目中的購物天堂，每年都有數不清的遊客湧入，只為買到便宜「港貨」。

這也是香港曾經的驕傲。

但這股風向，開始悄然逆轉。

據《視覺誌》報導，從香港到深圳消費，在昔日是一件難以想像的事，如今卻成了香港人的日常。

反向消費

香港人來深圳消費，第一站通常都會選擇山姆超市。

作為沃爾瑪旗下高級會員商店，山姆一向以高品質、量大、價格便宜著稱，在國外經常有中產家庭周末開車來採購一周所需生活物資。

山姆進入中國後，維持了一貫的量大管飽風格，加上本土化良好，它成了香港人來深圳掃貨的最愛。

去年中秋，香港媒體用「逼爆」形容香港人在盒馬搶購人民幣 88 元一隻大閘蟹的場面，同樣品質的大閘蟹，在香港需要 200 港元才能購得。

在瘋狂掃貨之餘，香港人還熱衷在一些網紅餐飲品牌打卡，緩解積壓了一周的疲乏。

厭倦了港式美食的香港人，總能從深圳獲得新鮮感，一河相隔的深圳，彷彿聚集了全國美食。

在茶餐廳之外，他們還可以品嘗川菜或是東北燒烤；除了喝慣了的凍檸茶和奶茶，排隊一小時，啜飲一杯茶話弄的桂花引，更是在香港難以尋覓的享受。

疫情之後，香港經濟一直下行，門市倒閉，物價飛漲，在街邊隨便吃一碗米線，都要花五六十塊錢。

除此之外，地鐵、巴士、煤氣、電費接連漲價，大大提高港人的生活成本。

大手大腳花錢的香港人，終於開始注意實惠的重要性。

價格低廉、貨品豐富的深圳，自然成為香港人購物首選。

反向代購

深圳總不缺少水客的身影，他們把 iPhone 等商品從香港人肉帶到深圳賣，賺取差價。

水客成功帶貨過關，被稱為「過春天」。

「過春天」的水客留下的匆忙背影，如今也成為時代的眼淚，取而代之的是從深圳到香港的「反向代購」。

在深圳開往香港的地鐵上，總能見到幾個拎著知名糕點品牌鮑師傅的乘客。

有些袋子裡裝的是給朋友的手信，但更多的是專業代購「貨物」。

海底撈也經常出現在代購清單上，代購者端著鍋過關，運送給對岸嗷嗷待哺的食客。

一點點奶茶、絕味鴨脖、太二酸菜魚等美食，也是代購交易的常客。

代購有自己的一套價目表，價格公開透明，人民幣 100 元以內的東西收 20 元，200 元以內的東西收 38 元。

代購總價高的話，代購者直接從中抽成，如果帶重物或佔空間比較大的東西，還需要額外收費。

即使價格不菲，代購仍供不應求，很多香港人甚至需要提前一周下單。

代購交易通常在地鐵站完成，追求效率的代購者，會在地鐵到站時完成交易。

每當地鐵到站，他們總是伸長脖子，在人群中尋找客戶。

從地鐵開門到關門的幾十秒內，一方收到了心心念念的美食，一方拿到了跑腿費，一樁皆大歡喜的生意就這麼完成。

在創業氛圍濃厚的深圳，反向代購這門產業甚至搭上了網路經濟快車。

傳統代購接單時，通常讓客戶對著店鋪的菜單截圖「點菜」，代購人員再統一整理需求，費時費力還容易出錯。

精明的代購者開發出代購專用的應用程式（App）「Open Meal 開餐啦」，客戶透過 App 下單，後台直接匯總不同餐飲品牌的訂單，便於代購者合理規劃路線。

深圳與香港，隔著一條河彼此相望，一股強大的吸力彼此融合。

無論是中國年輕人湧入香港，感受這裡的人文氣息，在購物天堂盡情撒錢，還是香港人「倒流」入深圳，精打細算「花小錢辦大事」，背後都是對生活的熱愛。