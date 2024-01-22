〈走進中國〉電視劇《繁花》熱播！「黃河路」再現30年前大客流

中國電視劇《繁花》劇終了，但黃河路營造的綺夢還在繼續。

隨著電視劇帶來的「長尾效應」，黃河路成為新晉打卡點。尤其是劇中「至真園」原型「苔聖園」餐館更是一座難求。黃河路一眾大小餐廳，也在蜂擁而至的客流中失去往日安靜節奏。

黃河路再現 30 年前大客流

1 月 9 日上午 10 點不到，黃河路就人頭攢動，上海地鐵流量最大的人民廣場站，將「尋找寶總」的客流源源不斷送至黃河路。苔聖園餐廳門口，公安民警加派警力維持秩序，避免拍照打卡的人群堵了路口。

在苔聖園內，餐廳經理陳宗余疲於應付食客，「沒有位置了，春節前的訂位都已經滿了。我們上菜慢，散客如果能等的話，我們可以安排。」為了讓更多人聽到目前的情況，她不自覺地拉高了嗓門。

據《界面新聞》報導，陳宗余說，《繁花》開播帶來了一波大客流，餐廳全員已近一個月無休。為了抓住這波流量，苔聖園還推出「繁花」套餐。

這樣的場景讓陳宗余回憶起了電視劇裡所描述的 1990 年代。苔聖園創立於 1993 年，是黃河路上高檔餐廳之一。「當時我就在這裡工作，那個時候，一晚上不停的翻台，夜間經營可以一直持續到凌晨 5、6 點。」陳宗余說。

陳宗余並不否認黃河路沒落，「這樣的場景在過去 20 餘年間都很罕見，目前餐廳在消化這波客流的過程中面臨困難。從預訂渠道到菜品，仍不能給到顧客保證。員工也在加班加點，努力為食客提供好服務，留住顧客。」

復興黃河路

在上海城市史專家沈思睿看來，《繁花》熱播正是復興黃河路的好時機。

《繁花》的熱播，讓黃河路重歸大眾視野，但「流量」如何變成「留量」，始終是挑戰。「我個人觀點，黃河路再次回到原來那種霓虹閃耀、摩肩接踵的美食街，幾乎沒有可能了，而且也不必做那樣的選擇。如何吸引年輕人群，如何煥新更時尚的業態，如何借助上海城市微更新的契機，打造更具活力和體驗感的街區，可能是一個未來的方向。」沈思睿說。

復旦大學國務學院大都市治理研究中心副主任陳水生認為，黃河路應乘《繁花》東風謀求復興，「在這樣一個流量時代，每個城市都應該抓住每一次機會，將流量轉化為城市吸引力、競爭力和城市魅力。流量 IP 轉瞬即逝，需要系統謀劃，有序推進」。

他建議，可結合《繁花》凸顯的黃河路特色及黃河路的歷史特徵與文化底蘊，堅固黃河路的地理區位以及上海的國際化特色，將本土化、在地性、生活化、歷史性及國際化特色統一起來，將黃河路打造成特色街區。

上海不缺特色街區，從 Citywalk 聖地武康路，到潮流生活街區愚園路。巨民路、富民路、長樂路更是成為特色商業聚集地。

陳水生說，上海在城市更新中有不少成功的案例，新天地是典型代表；黃浦江和蘇州河的「一江一河」空間再造也非常成功。這些經驗都可以借鑑，比如政府要做好規劃、引導、協同及監督的角色；要重視市場機制，引入多元建設主體；要以人民為中心，維護市民利益和滿足市民多元需求；要保留城市記憶、歷史及文脈，將歷史、現在與未來融合；要重視公共空間建設，不能純粹建設生產空間和商務空間。