〈走進中國〉二手車市賠錢賣車眾生相 特斯拉二折大甩賣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-05 08:00

凜凜寒風下，進入 2024 年的北京舊機動車交易市場（又稱「花鄉二手車市場」）門可羅雀。二手車商身著的厚厚冬衣雖可禦寒，但依然無法抵擋市場冷清帶來的寒意。

據《財聯社》報導，作為二手車行業的「晴雨表」，花鄉二手車市場的情景，亦是當前中國二手車市場的縮影。

去年全年交易量刷新歷史新高之後，二手車市場在 2024 年開年階段持續下滑，1 月日均交易量從第一周的 6.19 萬輛，降至第三周的不到 6 萬輛。

新車內捲 波及二手車市場

「賺錢是別想了，肯定是要賠錢的。」一位二手車商銷售人員的言語盡是無奈與苦澀。

《財聯社》指出，花鄉二手車市場賠錢賣車的車商不在少數，在他們看來，2023 年新車市場的「價格戰」是當前局面的罪魁禍首。

從 2023 年初特斯拉 (TSLA-US) 降價開始，多輪大面積、大力道降價促銷接踵而至。去年 3 月，一組關於「湖北史上最強購車優惠季開啟」的宣傳海報掀起巨浪，東風雪鐵龍 C6 降價幅度一度達到 9 萬元，隨後近 50 個汽車品牌參與，涵蓋車型超過 80 款。

到 2023 年最後一個月，年末衝刺迎來最高潮，僅 12 月 1 日一天，就有七家汽車品牌公布最新購車政策，包括比亞迪、長安汽車、長安啟源、智己汽車、零跑、一汽豐田及神龍汽車。

告別 2023 年年底衝刺後，中國車市仍未息兵罷戰。2024 年開年，一汽豐田、東風日產、上汽通用五菱、奇瑞新能源、特斯拉、蔚來、理想等集中發布最新促銷政策。以 QQ 冰淇淋為例，入門版車型「120km 奶昔」指導價已跌破 3 萬元。

一位稍上年紀的二手車商銷售人員一邊擦著車，一邊嘆氣說道，現在店裡的主要任務是儘快處理掉那些高價收來的車子，最終只是賠多賠少的問題。

「去年的那幾波（新車）降價一出來，我們全傻了，現在『苦果子』來了，尤其是 2021 年以後的車受影響最大，一台車要比兩個月前便宜至少 10%。一周前我賣了兩台車，賠了 8 萬。」

純電車淪「甩賣」重災區

純電車似乎是賠錢賣車的重災區。多位車商坦言，現在收純電車會非常謹慎，除非價格特別合適，否則不會去冒險。

「現在二手純電車的車源不多，得碰運氣。」順著一位從業十餘年的車商的手指方向，可以看到一輛 1 月 15 日收的 Model X 100D，2016 年的電動車只跑了 6.5 萬公里，原版原漆。

「這個車選裝了很多東西，比如輪轂、卡鉗等，當年辦齊了落地要 170 萬左右。它不會被新車市場降價所影響，賣 36.8 萬，這個價格基本上已經觸底了。」

在這輛車的旁邊，擺著一輛 2022 年 3 月的奔馳 EQS，行駛里程 8,000 公里，售價僅 48.8 萬元。

從人頭攢動到冷冷清清，二手車市場早已過了賣家掌控價格話語權的時代，現在是名副其實的「買方市場」。中國汽車流通協會的數據顯示，北京地區 2023 年全年二手車平均成交價為 10.52 萬元，下降幅度達到 12.6%。