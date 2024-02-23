〈美股早盤〉輝達財報重燃市場AI熱潮 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-23 22:43

美股主要指數周五 (23 日) 開高，主要受人工智慧 (AI) 代表輝達 (Nvidia) 樂觀業績推動，其中標普 500 指數觸及 5,100 點上方的新紀錄。輝達最新業績重燃投資人對 AI 的熱情，推升美股走高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 90 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 70 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.7%。

美股周五開盤前主要期貨指數仍然走高，輝達仍是支撐股市走勢的主旋律，值得注意的是，該公司周盤前股價上漲 2.49%，股價突破 800 元大關至每股 804.50 美元，市值報 1.96 兆美元，直逼 2 兆美元。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 投資長 Mark Haefele 表示：「科技股上漲的速度讓投資者想知道是否要獲利了結。雖然我們看到重新平衡投資組合的好處，但我們認為，保留對美國大型科技股的戰略曝險很重要，科技股的上漲可能會進一步走高。」

他還說：「除了科技股，我們認為投資人也應該為股市可能擴大反彈做好準備，Fed 降息、經濟成長依然強勁、通膨下降等因素可能會使股市擴大反彈成為現實。 」

截至台北時間周五（23 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 4.30%，至每股 819.11 美元

美國晶片製造商輝達在上季亮麗財報與財測加持下股價飆升，推升市值成為全球第四大公司，有望成為第一家市值達到 2 兆美元的半導體公司，這是該公司過去一年成為人工智慧 (AI) 相關股票最大受惠者的又一里程碑。

華納兄弟探索頻道 (WBD-US) 早盤股價下跌 11.66%，至每股 8.45 美元

華納兄弟探索頻道 (Warner Bros. Discovery) 第 4 季獲利和營收均未達到分析師目標，但隨著其串流服務 Max 在 2023 年首次實現獲利，自由現金流有所增加。財報發布後，該公司股價在周五 盤前交易下跌約 1%。

Intuitive Machines (LUNR-US) 早盤股價上漲 31.34%，至每股 10.88 美元

太空探索公司 Intuitive Machines 成為第一家成功將太空船登陸月球的私人企業，股價在周五 盤前交易飆升 38%。這家德州公司的月球著陸器被稱為「奧德修斯」，周四 (22 日) 在距離月球南極約 300 公里的馬拉珀特 A 隕石坑著陸，這是半個多世紀以來美國首次在月球表面降落。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：