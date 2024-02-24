AI投資激增+企業獲利優預期 瑞銀調升標普500年底目標價

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-24 09:25

瑞銀 (UBS) 全球財富管理部門將標普 500 指數年底目標價調升至 5200 點，理由是人工智慧 (AI) 投資激增與企業獲利表現比原先預期更強等。

瑞銀全球財富管理美股主管 David Lefkowitz 周四收盤後發布報告表示：「自 ChatPT 問世以來已經一年多，它引發了 AI 軍備競賽，而且沒有任何停止的跡象。經修訂後，我們的目標價顯示年底前還有溫和上漲空間，我們在戰略資產配置中保留對美股的中立配置。」

瑞銀發言人表示，瑞銀對標普 500 指數的最新目標價是 5200 點，比先前的基本情境 (base scenario) 預測高出 200 點。按「上行情境」(upside scenario)預測來看，標普 500 指數年底目標價為 5500 點，也比先前給出的 5300 點還要高。

Lefkowitz 表示，即使近期經濟訊號好壞不一，在健康的經濟成長、溫和通膨、聯準會 (Fed) 轉向降息以及 AI 投資激增的帶動下，美股的背景仍具有支撐性。瑞銀預估 Fed 今年將降息三次，第一次始於 6 月。

FactSet 數據顯示，繼 2023 年全年飆升 24.2% 之後，標普 500 指數今年迄今已漲約 6.7%。

Lefkowitz 表示，美股近月表現相當出色，主要的市場驅動因素仍將繼續為美股帶來支持。企業第四季業績優於市場預期，財測也很強勁。

報告指出，在上行情境下，AI 是顛覆者 (game-changer)，因為它對生產力和獲利成長的影響更大，而且比投資人預期更早出現。此外，在瑞銀對標普 500 指數的上行情境假設下，通膨的降溫速度將快於預期。