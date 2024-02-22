日股打破塵封34年歷史紀錄 各大交易大廳響起如雷掌聲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-22 22:53

日本股市一舉漲破 39,000 點大關，打破 20 世紀 80 年代末泡沫經濟時期創下歷史高點紀錄，日本各地交易大廳響起了如雷掌聲。

當地周四（22 日）中午 12:32，當行情螢幕顯示日經 225 指數前所未有地觸及 39,029 點時，野村證券東京交易大廳交易員紛紛起立致敬，有人擁抱，有人歡呼，有人報以經久不息的掌聲。

日經 225 指數周四收盤大漲 2.19%，報 39,098.68 點，衝破 1989 年泡沫經濟時期歷史最高收盤紀錄。

對所有日本投資者而言，這一刻實在等得太久了！

據《路透》報導，Comgest 公司投資組合經理人 Richard Kaye 表示：「很難想像日經指數回歸對日本人心理的影響，因為一代人從未見過股市漲到這麼高。」

他說：「市場的磁吸效應可能會吸引大量日本國內的流動性。」

平成元年記憶

日經 225 指數之前的歷史高點，出現在 1989 年（平成元年）最後一個交易日（12 月 29 日）。彼時，正值日本泡沫經濟的頂峰，日經 225 指數那一天盤中漲到 38,957.44 點，報收 38,915.87 點。

如今，還留有那段光輝歲月記憶的日本投資人，無疑已經不多了。

但毫無疑問，今時今日的璀璨新紀錄，會讓不少日本投資者緬懷起那樣一個時代。

《路透》指出，那個時候，這個國家似乎人人都是股市百萬富翁——燈紅酒綠下，東京的一個停車場比紐約中央公園還值錢，未來看起來就像一場永不休止的狂歡派對。

現年 87 歲的投資者、野村證券前僱員 Kazukuni Yamazaki 迄今依然記得，他所在大樓的一樓，曾經有一個顯示股價的數位螢幕。

他說：「當時幾乎路過的每個人，包括年輕時髦的職場女性，都會站在那裡，看著（節節攀升）的股價，興奮尖叫。」

那段巔峰時期，日本股票的市值約佔全球股市的 45%，領先美國的 33%。

全新的高點

既往矣，平成元年那些日本老投資人未能打破的 39,000 點大關，今時今日被新一代日股投資者攻克。

當然，日股市場的基本面、日本經濟的結構、日股投資者的構成，已經與當初截然不同。

沒有多少市場人士認為，眼下日股像 34 年前那樣充斥著泡沫。事實上，最為令人感到物是人非的一處對比是，即便日股再創新高，其在全球股市中的比重也不過 6%，日經 225 指數成分股市值之和，甚至不如蘋果和輝達這兩家大型科技公司的市值總和。

「1989/90 年的股票非常昂貴。而現在，其實還算合理，」Janus Henderson 日本股票部門主管 Junichi Inoue 說。

從當下經濟狀況看，日本通膨率略高於 2%，企業盈利蒸蒸日上，儘管去年第 4 季經濟陷入衰退，但泡沫其實已經少了很多，日本也沒有迫在眉睫的危機預兆。