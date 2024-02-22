日股登頂飛越39000點 成全球資金「國家型配置」核心

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-22 14:20

日股 2024 開年延續 2023 年來強漲氣勢，日經指數今 (22) 日更一舉攻克 3 萬 9 千點關卡，驚艷市場，《日本經濟新聞》先前以全版撰文強調長期持有日股的重要性，在 16 倍適當本益比下先挑戰 4 萬點，元大投信認為，2023 年弱勢日元帶動「日本製造」全面復興，加上日本為美國亞太重要核心盟友，投資日本已是全球資金「國家型配置」重要標的，具長期布局的不可替代性。

《日本經濟新聞》1 月下旬以「長期持有日股至關重要」為題撰寫專欄，指出在 2012 年至 2023 年日股持續上漲期間，日本散戶合計賣出約 33 兆日元市值股票，此金額約等於日本央行目前持有日股市值的六成，而同期間在日經 225 指數上漲逾 3 倍，簡單來說，現階段日本散戶拋售日股行為，是大幅降低報酬率的投資策略，應該調整為長期持有。