日股登頂飛越39000點 成全球資金「國家型配置」核心
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-22 14:20
日股 2024 開年延續 2023 年來強漲氣勢，日經指數今 (22) 日更一舉攻克 3 萬 9 千點關卡，驚艷市場，《日本經濟新聞》先前以全版撰文強調長期持有日股的重要性，在 16 倍適當本益比下先挑戰 4 萬點，元大投信認為，2023 年弱勢日元帶動「日本製造」全面復興，加上日本為美國亞太重要核心盟友，投資日本已是全球資金「國家型配置」重要標的，具長期布局的不可替代性。
《日本經濟新聞》1 月下旬以「長期持有日股至關重要」為題撰寫專欄，指出在 2012 年至 2023 年日股持續上漲期間，日本散戶合計賣出約 33 兆日元市值股票，此金額約等於日本央行目前持有日股市值的六成，而同期間在日經 225 指數上漲逾 3 倍，簡單來說，現階段日本散戶拋售日股行為，是大幅降低報酬率的投資策略，應該調整為長期持有。
元大日本龍頭企業基金研究團隊認為，在日本散戶拋售的過程中，國際機構法人對日股持續站在買方，看好日股匯集內、外部推動行情創高優勢，具有結構性的改變，包括東京證交所推動公司治理改革受外資正向看待，弱勢日元催化日本經濟重心的製造業領銜復興，加上美中角力建立全球新秩序，日本是美國重要的亞太盟友，歷史性戰略機遇讓日股成為「長期布局」、「獨有趨勢」、「不可替代特性」的國家型配置標的。
從投資角度，目前日股包括半導體、機械、消費等類股，2024 財年淨利成長幅度都可望優於 2023 財年，同時日本半導體產業在材料、設備領域握有全球供應鏈絕對主導權，在半導體需求反彈的推動下，有望持續推升相關企業獲利增長，股價正向反映，建議投資人面對日股大漲，應以「長線佈局、持續加碼」為策略。
元大日本龍頭企業基金研究團隊指出，目前國內投資人主要持有台股資產，日股重返新高行情創造日股配置契機，若手中有未來準備赴日旅遊的閒置日元，可選擇日元級別投資日股基金，用免除匯率影響的方式參與日股行情。不過也提醒，投資人如自行換匯投資仍應留意價差風險，宜依自身投資需求進行規劃，以投資標的成長性為主要考量。
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