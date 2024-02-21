Google推出Gemma人工智慧模型 深入開源領域

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-21 23:20

Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 周三 (21 日) 推出新的開放大型語言模型 (LLM)「Gemma」，外部研發人員可以將其設計成自己的模型，扭轉將公司轉有人工智慧(AI) 擋在公眾視野之外的整體策略，此前臉書母公司 Meta Platforms(META-US)也採取類似措施。

Google 周三在一篇部落格文章中表示，Gemma 將只處理文本，其研究和技術與該公司的旗艦人工智慧模式 Gemini 相同。而且該語言模型有兩種模式，一種是針對計劃使用大容量 AI 晶片和資料中心開發發軟體的客戶，另一種較小的語言模型用於更經濟高效的應用程式開發。

Google DeepMind 的產品管理總監 Tris Warkentin 受訪時說：「這對我們來說是一個新的機會，我們可以與社群合作、與 Google 內以外的人合作，在 AI 研發方面創造新的機會。」

外媒指出，此舉可能會吸引軟體工程師以 Google 的技術為基礎，並鼓勵他們使用 Google 新盈利的雲端運算部門。Google 表示，這些模型針對 Google 雲端進行優化，首次使用雲端客戶可以獲得 300 美元的積分。

不過，Google 沒有讓 Gemma 完全「開源」(Open Source)，這意味著該公司仍可能在設定使用條款和所有權方面有發言權。一些專家表示，濫用開源 AI 的時機已經成熟，而另一些專家則支持擴大能夠為這項技術做出貢獻並從中受惠的人。

值得注意的是，與 Gemma 不同，Google 並沒有公開其更大、更頂級的 Gemini 模型。該公司表示，Gemma 模型的大小為 20 億或 70 億個參數，也就是演算法在產生輸出時所考慮到的不同值的數量。

另一方面，Meta 的 Llama 2 大型語言模型有 70 億至 700 億個參數，而 Google 尚未透露 Gemini 模型的參數規模。相較之下，OpenAI 在 2020 年公布的 GPT-3 語言模型有 1,750 億個參數。