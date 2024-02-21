〈美股早盤〉市場靜待輝達公布財報、Fed會議紀錄出爐 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-21 22:47

美股主要指數周三 (21 日) 開低，市場聚焦輝達將於盤後公布的最新財報，該報告可能會阻礙或進一步推動今年由人工智慧 (AI) 引領的漲勢，此外聯準會 (Fed) 最新貨幣政策會議紀要也將在稍晚出爐，投資人將仔細審視內容推敲 Fed 下一步舉措。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌逾 1%。

Fed 將於台灣時間周四 (22 日) 凌晨 3 點公布貨幣政策會議紀要，內容可能暗示決策者對降息的想法，以及對經濟、資產負債表的觀點。投資人將仔細評估這份會議紀要和 1 月超預期的通膨數據。

Fed 在上次的會議中把利率維持在 5.25%-5.50% 之間不變，同時暗示在數據允許的情況下，下一步行動將是降息。

根據外媒最新公布調查結果，Fed 可能在 6 月降息，而多數分析師表示，預測面臨的更大風險是首次降息時間比預期還晚，而非比預期早。自去年 9 月以來的調查結果都顯示，Fed 首次降息將在今年年中左右出現。然而，市場已經從 3 月猜到 5 月，現在預估 6 月將是最有可能首次降息的時間。

St James "s Place首席投資長Justin Onuekwusi表示:「感覺今天的輝達財報是我們在全球周期中所處位置的風向球。股票市場的集中度已經達到了一個水準，一家公司的獲利可以產生巨大的宏觀影響。這已經不僅僅是一個投資組合構建問題;這是一個你無法迴避的宏觀挑戰。」

截至台北時間周三（21 日）22 時許：

焦點個股：

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價下跌 1.58%，至每股 895.23 美元

三星電子 (Samsung Electronics Co.) 在去年第四季出售其所持艾司摩爾 (ASML-US) 全部剩餘股份，這是該公司向晶片製造新領域擴張努力的一部分。這家全球最大的記憶體製造商向監管機構提交的最新季財務報告顯示，該公司出售約 158 萬股艾司摩爾股份，占 0.4%。先前一份公司文件顯示，截至去年 9 月底，這些股份的價值約為 1.26 兆韓元 (合 9.3 億美元)。

Beyond Meat(BYND-US) 早盤股價上漲 1.53%，至每股 7.29 美元

Beyond Meat 周三宣布推出新款植物肉漢堡，使用酪梨油讓飽和脂肪減少 60% 只剩 2 公克，還將鈉含量減少 20%，另外也加入其他豆類來增添口感，看好這更健康的漢堡能重新吸引消費者目光。根據 Circana 數據，截至 1 月 28 日，肉類替代品的零售額比去年同期下滑 33.6%。該公司將於 2 月 27 日美股盤後公布上季財報。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 1.32%，至每股 169.29 美元

亞馬遜將加入道瓊工業平均指數，下周一(26日)起生效；公司創辦人貝佐斯又賣出1,400萬股亞馬遜公司股票，價值約24億美元。亞馬遜2月初披露貝佐斯計劃出售5,000萬股公司股票，他用了僅僅九個交易日，就完成了這項計畫，共套現85億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：