路透調查：Fed最快可能在6月降息 仍有更晚降息的可能

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-21 02:40

路透周二 (20 日) 公布調查結果顯示，美國聯準會 (Fed) 可能在 6 月調降聯邦基金利率，而多數分析師表示，預測面臨的更大風險是首次降息時間比預期還晚，而非比預期早。

自去年 9 月以來的路透調查都預測，Fed 首次降息將在今年年中左右出現。然而，市場已經從 3 月猜到 5 月，現在預估 6 月將是最有可能首次降息的時間。

儘管股市已經飆升至歷史新高，但由於一系列數據顯示經濟成長強勁、勞動力市場吃緊以及通膨依然居高不下，美國 10 年期公債殖利率僅在本月就躍升了近 50 個基點，至 4.28% 。

路透社 2 月 14 至 20 日的調查顯示，104 位經濟學家中有 86 位認為，Fed 將在下季首次下調聯邦基金利率 (目前為 5.25%-5.50%)，與上個月的調查結果相似。

但 104 位分析師中有 53 位目前預估最有可能在 6 月召開始降息，另有 33 位預測在 5 月降息，其他人則認為首次降息將在今年下半年的某個時候，不過沒有人預測 3 月降息，而先前的調查中有 16 人預測。

在過去的一個月裡，包括 Fed 主席鮑爾在內的幾位官員表示，在降息之前，央行需要對通膨降溫趨勢有更大的信心。Fed 首選的通膨指標仍然高於 2% 的目標。許多分析師轉而認為，Fed 決心在 2021 年不再重蹈覆轍，當時它和大多數其他央行都認為高通膨是「暫時的」。

NatWest Markets 首席美國經濟學家 Kevin Cummins 最近將他對 Fed 首次降息的預期從 5 月推遲至 6 月，並降低今年可能降息的幅度，部分原因是「目前經濟成長態勢強於預期」。Cummins 補充說「這個暫時的失誤讓官員們下定決心，不讓自己在同一周期內第二次站在通膨故事的錯誤一邊。」

調查還顯示，Fed 青睞的個人消費支出 (PCE) 通膨指標預估將在開始降息後的 2024 年下半年平均達到 2% 左右。

但其他通膨指標——消費者物價指數 (CPI)、核心 CPI 和核心個人消費支出——至少在 2026 年之前仍料將高於目標，這表明 Fed 一旦開始升息，就不會迅速採取行動。

多數經濟學家估首次將息時間可能更晚

47 位經濟學家有 40 位 (約 85%) 表示，他們的預測面臨的更大風險是，首次降息的時間比他們預期的要晚，而不是更早，這與上個月的觀點幾乎完全一致。

104 位經濟學家有 64 位預估今年降息 100 個基點或更少，其中 43 位預測 2024 年底利率將在 4.25%-4.50% 之間。這與聯邦基金期貨和 Fed 點陣圖預測的 75 個基點的寬鬆政策大致相符。

當被問及他們對中性利率 (既不刺激也不限制的利率) 的估計時，25 個預測的中位數顯示為 2.75%-3.00%。這比之前估計的 2.5% 要高。