安謀推出新技術 縮短客製化資料中心晶片開發時間

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-22 01:40

安謀 (ARM-US) 周三 (21) 公布一套新的晶片製造藍圖，該公司表示這些藍圖可能將資料中心處理器的開發時間縮短至不到一年。

由日本軟銀集團 (SoftBank Group) 持有多數股權的安謀認為，在許多人工智慧 (AI) 資料中心，安謀的 CPU 將成為與輝達 (NVDA-US) 晶片的首選搭檔，這也推動安謀的股價今年上漲 60% 以上。

安謀製造資料中心處理器的技術已經被亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 和替甲骨文 (ORCL-US) 提供晶片的雲端處理器供應商 Ampere Computing 所採用。安謀周三宣布了新一代運算「核心」的設計，這是資料中心晶片中最核心的部分。

更重要的是，這些核心將作為安謀所謂的「運算子系統」(Compute Subsystems, CSS) 的一部分提供。這款產品將這些核心與安謀的其他產品結合在一起，更接近一個完整的晶片設計。 安謀稱，客戶可以用它在不到一年的時間內從最初的想法變成測試晶片，這大約是傳統的兩年晶片開發周期的一半

晶片研究公司 Shrout research 的 Ryan Shrout 在談到縮短開發時間時說：「這是一件大事」。