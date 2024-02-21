Walgreens退出道瓊工業指數 股價下跌

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-21 20:58

美國藥房連鎖營運商 Walgreens Boots Alliance (WBA-us) 的股價在周三 (21 日) 盤前交易下跌 3%。該連鎖藥局營運商的道瓊工業平均指數成分股地位被亞馬遜 (AMZN-US) 取代，該公司納入藍籌股指數還不滿 3 年時間。

不到兩個月前，Walgreens 為了節省現金，幾乎將配息減少一半，以期從競爭對手手中奪回市場，並將業務擴展到藥局之外。

Walgreens 於 2018 年加入道瓊指數，取代工業集團奇異電氣 (GE-US)，成為 30 支成分股中 5 家醫療保健公司之一。自那時至今，該股價值已下跌約 65%。

該公司任命新的高管，關閉了虧損的店面，並在 1 月公布股利削減計劃，以應對消費者支出低迷、新冠產品銷量下降以及新生醫療保健部門緩慢成長的問題。

該股過去 8 年有 7 年出現下跌，自 2024 年初以來已下跌近 15%。Walgreens 股票的預期本益比為 6.54，而規模較大的競爭對手 CVS Health (CVS-US) 的本益比為 9。

標普道瓊指數公司周二 (20 日) 晚間表示，亞馬遜的加入也將增加消費者零售風險比重，反映出「美國經濟不斷變化的性質」。這項變更將於下周生效。