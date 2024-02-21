美股重點新聞摘要2024年02月21日

今日操盤前瞻

Vision Pro 退貨潮後 傳 iPhone 摺疊機 2026 年發布

蘋果首批 Vision Pro 用戶開始大批退貨後，韓國供應鏈爆料，蘋果似乎將其研發團隊轉向推進「iPhone 摺疊機」項目。 閱讀全文...

傳微軟開發 AI 伺服器設備 減少對輝達的依賴

彭博：蘋果營運長罕見出席鴻海 50 周年慶

彭博周二 (20 日) 援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US) 營運長威廉斯 (Jeff Williams) 罕見訪台，在鴻海 50 周年慶祝活動到場致賀。據悉，軟銀執行長孫正義和安謀 (ARM-US) 執行長哈斯 (Rene Haas) 出席會議。閱讀全文...