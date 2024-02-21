美股重點新聞摘要2024年02月21日
鉅亨網新聞中心 2024-02-21 08:06
今日操盤前瞻
英特爾晶圓代工服務大會
歐元區 2 月消費者信心指數
Vision Pro 退貨潮後 傳 iPhone 摺疊機 2026 年發布
蘋果首批 Vision Pro 用戶開始大批退貨後，韓國供應鏈爆料，蘋果似乎將其研發團隊轉向推進「iPhone 摺疊機」項目。閱讀全文...
亞馬遜取代 Walgreens 成道瓊工業指數成分股
標普道瓊指數公司週二 (20 日) 宣布，亞馬遜 (AMZN-US) 將加入道瓊工業平均指數，取代藥妝連鎖店 Walgreens (WBA-US)，亞馬遜盤後漲 1%，Walgreens (WBA-US) 股價跌超 3%。閱讀全文...
傳微軟開發 AI 伺服器設備 減少對輝達的依賴
《The Information》周二 (20 日) 援引知情人士消息報導，微軟 (MSFT-US) 正在開發一種新的網路卡，可以提高其 Maia 人工智慧 (AI) 伺服器晶片的效能，並有可能減少該公司對晶片設計師輝達 (NVDA-US) 的依賴。閱讀全文...
彭博：蘋果營運長罕見出席鴻海 50 周年慶
彭博周二 (20 日) 援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US) 營運長威廉斯 (Jeff Williams) 罕見訪台，在鴻海 50 周年慶祝活動到場致賀。據悉，軟銀執行長孫正義和安謀 (ARM-US) 執行長哈斯 (Rene Haas) 出席會議。閱讀全文...
印度柴油轉向運往亞洲 紅海危機重塑全球燃油貿易格局
由於葉門「青年運動」(Houthi) 持續攻擊商船並干擾國際貿易，出口歐洲的運輸成本大幅上升。其中，印度柴油的運輸路線便受到極大影響，原本運往歐盟和英國的柴油改道向亞洲運輸。閱讀全文...
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