〈紐約匯市〉中國降息提振全球成長信心 美元走軟 澳幣、歐元登近三周高點

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-21 06:05

中國宣布降息以挽救房市，激發人們對額外刺激措施有望帶動全球成長的希望，美元指數周二 (20 日) 走軟，澳幣、歐元升至近三周高點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.21%，至 104.07。

中國周二將五年期貸款市場報價利率 (LPR) 調降 25 個基點，降幅為 2019 年以來最大，遠超出市場預期。中國總理李強周日 (18 日) 表示，將以務實有力的行動來提振全社會信心。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 表示：「我們的想法是，若中國踩下油門，那麼全球經濟就會加速成長。然後你會開始看到美元被拋售，資金流入新興市場。」

被視為全球經濟成長指標貨幣的澳幣，盤中一度升至 0.6579 美元，為近三周高點，截稿前漲勢收斂，升 0.2% 至 0.6548 美元。

離岸人民幣兌美元最高升至 7.1963 人民幣兌 1 美元，為 2 月 7 日以來最高水平。

美國上周公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 均高於預期，但投資人情緒未因此出現太大波動，因為該數據可能受到季節性調整影響，且並未顯示物價壓力重燃跡象。

聯準會 (Fed) 預計周三 (21 日) 公布上月會議紀錄，投資人將針對 Fed 可能何時開始降息的任何相關線索進行評估。

其他貨幣方面，歐元盤中一度登近三周高點，截稿前上漲近 0.3% 至 1.0807 美元。

英鎊漲 0.2% 至 1.2619 美元。英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 表示，他不介意投資人押注今年降息，但有跡象表明，自去年底陷入衰退後，英國經濟正在復甦。

加幣貶近 0.3%，至 1.3520 加元兌 1 美元。周二數據顯示，加拿大 1 月通膨年增率明顯放緩至 2.9%，核心通膨也有所下滑，對央行提前降息的押注升溫。

日元走強，兌美元匯價微升 0.05%，至 150.02 日元兌 1 美元。日元匯價上周一度升至 150.88 日元兌 1 美元，為 11 周高點，投資人持續關注日元走軟是否會促使日本當局進場干預。

截至台灣時間周三 (21 日) 約 6:00 價格: