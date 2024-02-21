亞馬遜取代Walgreens 成道瓊工業指數成分股
鉅亨網編譯羅昀玫 2024-02-21 06:59
標普道瓊指數公司週二 (20 日) 宣布，亞馬遜 (AMZN-US) 將加入道瓊工業平均指數，取代藥妝連鎖店 Walgreens (WBA-US)，亞馬遜盤後漲 1%，Walgreens (WBA-US) 股價跌超 3%。
標普道瓊指數公司週二公告，道瓊工業平均指數 (DJIA) 和道瓊運輸平均指數(DJTA) 將進行調整，並於下週一開市前生效。
亞馬遜 (AMZN-US) 將加入道瓊工業平均指數，取代藥妝連鎖店 Walgreens (WBA-US)。這是繼 Salesforce (CRM-US)、安進 (AMGN-US) 和 Honeywell (HON-US) 3 年前加入後，道瓊成分股再度出現變化。
聲明提到，此次調整是由沃爾瑪一拆三的股票分割「促使」的，導致沃爾瑪指數權重降低。沃爾瑪將續留在道瓊成分股中。
華爾街此前就曾數次預測，Walgreens 即將被該指數剔除。Walgreens 對該指數的影響是災難性的，自 2018 年 6 月加入以來，該股下跌約 65%。Walgreens 週二上漲 1.50%，盤後挫黑逾 3%。
如今亞馬遜不僅僅是零售業巨頭，集團版圖橫跨雲端、物流以及影視。
自 2021 年以來，該集團由亞馬遜雲端業務的創始人 Andy Jassy 負責運作，為亞馬遜帶來 14% 的收入和大部分營業利潤。
此外，亞馬遜搜尋廣告產品也帶來收入。亞馬遜的廣告業務第四季營收成長了 27% ，高於 Alphabet (GOOGL-US)、Meta (MET-US) 和微軟 (MSFT-US)。
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