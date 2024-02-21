亞馬遜取代Walgreens 成道瓊工業指數成分股

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-02-21 06:59

標普道瓊指數公司週二 (20 日) 宣布，亞馬遜 (AMZN-US) 將加入道瓊工業平均指數，取代藥妝連鎖店 Walgreens (WBA-US)，亞馬遜盤後漲 1%，Walgreens (WBA-US) 股價跌超 3%。

標普道瓊指數公司宣布兩大指數成分股變動 (圖片：標普道瓊指數公司)

標普道瓊指數公司週二公告，道瓊工業平均指數 (DJIA) 和道瓊運輸平均指數(DJTA) 將進行調整，並於下週一開市前生效。

亞馬遜 (AMZN-US) 將加入道瓊工業平均指數，取代藥妝連鎖店 Walgreens (WBA-US)。這是繼 Salesforce (CRM-US)、安進 (AMGN-US) 和 Honeywell (HON-US) 3 年前加入後，道瓊成分股再度出現變化。

編纂道瓊指數委員會稱，這一變化反映美國經濟不斷發展的性質，將增加消費零售業務以及道瓊其他業務領域。

華爾街此前就曾數次預測，Walgreens 即將被該指數剔除。Walgreens 對該指數的影響是災難性的，自 2018 年 6 月加入以來，該股下跌約 65%。Walgreens 週二上漲 1.50%，盤後挫黑逾 3%。

如今亞馬遜不僅僅是零售業巨頭，集團版圖橫跨雲端、物流以及影視。