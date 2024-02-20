〈財報〉沃爾瑪上季業績超預期 斥23億美元收購Vizio加速廣告業務成長

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-20 21:08

美國零售巨擘沃爾瑪周二 (20 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第四季 (截至今年 1 月 31 日) 財報，由於去年底假日購物季消費者轉向其門市消費，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，此外電商部門銷售額也實現兩位數成長。

值得注意的是，沃爾瑪同日還宣布將以 23 億美元的價格收購智慧電視製造商 Vizio，以加速其廣告業務「Walmart Connect」的成長。該公司一直在擴大「Walmart Connect」和其他成長更快、利潤更高的非零售業務。

沃爾瑪 (WMT-US) 周二盤前股價受上述利多消息加持上漲 2.91%，每股暫報 175.32 美元，Vizio(VZIO-US) 股價則飆升 15.22%，每股暫報 10.98 美元。

展望未來，沃爾瑪預估 2025 會計年度 (本年度) 的銷售額增幅將落在 3% 至 4% 之間，低於去年同期的增幅；該年度經調整後每股獲利介在 6.70 美元至 7.12 美元區間，而華爾街分析師普遍預估為 7.09 美元。

市場分析指出，這家全球最大零售上對當前會計年度的預測較為疲軟是因料到消費者在支出方面會有所選擇，該公司財務長 John David Rainey 受訪時表示，消費者在購物方面相當謹慎，儘管每次旅遊支出繼續減小，但購物頻率仍在提高，因此預料今年剩下時間內仍可能保持一定消費彈性。

根據財報，沃爾瑪第四季總營收年增 5.7% 至 1,733.9 億美元，高於分析師預估的 1,708.5 億美元、淨利降至 54.9 億美元，合每股 2.03 美元，去年同期為 62.8 億美元或每股 2.32 美元；經調整後每股獲利報 1.80 美元，高於分析師預估的 1.64 美元。

該公司上季美國同店銷售成長 4.0%，高於分析師預估的 3.3% 成長、山姆會員店同念銷售成長 3.1%，也高於預期的 2.7% 成長。

另外，沃爾瑪全球電子商務銷售額年增 23%，總額超過 1,000 億美元，其中在美國電子商務成長了 17%。另一方面，對沃爾瑪來說，廣告也是一門卓有成效的事業，該公司在全球和美國市場的年增幅分別約為 33% 和 22%。