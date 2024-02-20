鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至14.77元，預估目標價為450元
鉅亨網新聞中心 2024-02-20 17:13
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.04元下修至14.77元，其中最高估值15.29元，最低估值14.53元，預估目標價為450元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|15.29(16.58)
|17.28
|21.37
|最低值
|14.53(14.53)
|14.02
|15.97
|平均值
|14.87(15.07)
|15.93
|18.38
|中位數
|14.77(15.04)
|15.66
|17.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|111,020,000
|130,314,000
|151,862,000
|最低值
|108,846,000
|118,223,000
|133,640,000
|平均值
|109,649,740
|121,699,740
|139,973,210
|中位數
|109,366,490
|119,130,980
|134,417,640
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.1
|15.72
|18.02
|13.87
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|109,242,918
|103,436,435
|88,396,696
|67,198,104
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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