川普推動俄烏和平協議：以能源合作換取克里姆林宮支持 重啟美俄經濟關係

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-26 20:30

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知情人士透露，川普政府將與俄羅斯在能源領域的合作，視為推動克里姆林宮支持和平協議的關鍵經濟誘因，希望藉此加速結束俄烏戰爭。北極地區的聯合開發項目，以及石油、天然氣與稀土資源，皆被列為美方可能提供的合作選項。

據報導，莫斯科方面的消息人士指出，受到川普關於和平協議後展開經濟合作言論的激勵，俄方也正在積極制定能吸引美國興趣的項目與資產清單。這項工作由俄羅斯總統普丁的經濟關係特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）負責，目前他已成為俄國與白宮溝通的重要橋樑。

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儘管雙方對未來合作充滿興趣，但消息人士指出，雙方目前尚未進行任何直接討論。美國及 G7 此前對俄實施的數千項制裁，以及俄國對外資掌控戰略產業的傳統禁令，皆成為美俄重啟經濟關係的重大障礙。

即使挑戰重重，川普政府正高度關注美俄商業合作可能性，突顯其「交易為本」的外交風格。若達成協議，未來美國企業可能在俄羅斯和烏克蘭的能源輸送，尤其對歐洲市場出口中，扮演關鍵角色。

此前，川普也曾試圖推動與烏克蘭達成全面投資協議，力求讓美國企業參與烏克蘭礦藏開採與基礎設施重建計畫，反映其一貫以經濟利益驅動外交策略的作風。

本週，川普政府開始加快施壓俄烏雙方達成和平協議，甚至威脅若俄烏雙方不停止敵對行動，美國將退出談判。據悉，作為協議的一部分，美方表示俄國需接受烏克蘭發展軍隊與國防工業的權利，而烏克蘭則可能需對領土作出讓步。

美國特使史蒂夫 · 威特科夫（Steven Witkoff）周五（25 日）在莫斯科會見了普丁，克里姆林宮稱此次會談「具有建設性」。俄媒指出，德米特里耶夫也出席了會談，顯示雙方高層互動密切。

英國皇家聯合研究所資深研究員 Emily Ferris 分析表示，川普傾向以自己熟悉的商業邏輯來理解政治事務，而俄羅斯方面也樂於配合此模式。

熟悉內情的人士透露，作為和平協議的一部分，美方建議取消對俄羅斯的制裁。然而，由於許多嚴厲制裁措施由歐盟實施，相關提案仍需美方與歐洲盟友協調一致。