川普時代雜誌專訪八大摘要：關稅勝利、第三任期傳聞及俄烏戰爭立場

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-26 19:00

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美國總統川普近日接受 TIME《時代》雜誌專訪，全面回顧自己首任 100 天施政成績，並針對未來規劃發表多項引發關注的言論。從高關稅政策、第三任期可能性，到加拿大及烏克蘭議題，川普展現出競選連任期間一貫的強硬主張與個人風格。

此次專訪適逢川普第二任期前 100 日即將結束之際，他在此期間大量推動行政行動，引發憲政爭議與全球經濟動盪。無論是對內政策、外交立場，還是個人未來動向，川普的言論再次牽動國際視線。

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以下整理出川普《時代》專訪的九大重點，解析他對美國與世界未來走向的影響：

重點一：若高關稅政策持續一年，即視為「全面勝利」

川普在專訪中重申，高關稅是其施政的核心成果之一。他強調，若美國在未來一年持續維持現行高關稅政策，他將視之為「完全勝利」。

川普更聲稱，透過單方面加徵關稅，他已經完成約「200 項協議」。他形容：「我們就像是一家百貨公司，自己訂價格。企業可以選擇接受這個價格，或不和我們做生意。」這種商業式談判語氣，反映出他將國際貿易視為一場競爭，不惜以強硬手段爭取美國利益。

外界分析指出，川普持續推行高關稅可能加劇全球供應鏈緊張，對美國消費市場也可能造成價格上漲壓力，但他認為此為必要的「痛苦換得的勝利」。

重點二：川普稱習近平主動來電談貿易

在採訪中，川普稱中國國家主席習近平已主動來電與其商談經貿事務。他堅稱：「他（習近平）打過電話給我，但我不認為這代表他示弱。」

儘管川普的說法引發關注，但中國官方至今堅決否認雙方有進行貿易協商，並重申美方應先取消關稅才有可能展開對話。此外，川普並未說明具體有哪些國家參與談判，也未透露協議內容，引發外界對其發言真實性的質疑。

重點三：強調不會利用漏洞爭取第三任期

針對近日外界盛傳他可能尋求第三任期一事，川普在專訪中給出耐人尋味的回應。他表面上否認有意違憲延任，表示「我不相信能透過法律漏洞延任」，但話鋒一轉，又提到「有些漏洞，大家都知道是什麼」。

此外，他強調「全國有成千上萬人希望我繼續領導」。這番話引發外界猜測，川普可能正在為未來進一步操作鋪路。專家指出，即使美國憲法明文禁止總統連任超過兩屆，但川普慣於挑戰傳統，未來動態仍值得密切觀察。

重點四：承認「24 小時結束俄烏戰爭」說法是「開玩笑」

對於選戰期間承諾上任後 24 小時內結束俄烏戰爭的說法，川普則坦承那是「誇張」且「開玩笑」的言論，為的是凸顯他希望迅速解決衝突的立場。他辯解自己上任僅三個月，卻已展開有效談判，距離達成協議已「非常接近」。川普同時還批評烏克蘭與俄羅斯領導人的做法，展現對雙方的不滿。

然而，針對俄烏戰爭，川普也強調，他認為克里米亞將繼續由俄羅斯掌控，並進一步表示，烏克蘭「永遠無法加入北約」。這番話引發挺烏派與反對俄羅斯侵略人士的強烈批評，認為川普的立場恐助長俄國的侵略行徑。

重點五：主張加拿大應成為美國第 51 州

面對外界質疑是否以戲謔態度談及加拿大，川普堅稱自己認真看待此提議。他批評美國無需依賴加拿大的汽車、木材與能源，並聲稱「唯一真正可行的辦法是讓加拿大成為美國的一州」。

此外，他也重申不排除擴張美國領土的可能性，包括掌控巴拿馬運河與收購格陵蘭的想法。儘管這些言論被外界視為異想天開，卻再次彰顯川普對擴張主義的興趣，並引起加拿大與丹麥政府的不安。

重點六：支持禁止國會議員炒股法案

針對國會成員涉嫌內線交易問題，川普表態支持推動立法禁止國會議員炒股。他承諾，若相關法案送達白宮，他「一定會簽署」。他點名批評前眾議院議長南希 · 裴洛西（Nancy Pelosi），指控她透過掌握內部資訊致富。

多年來，國會股票交易禁令一直得到兩黨的支持，但尚未提交總統簽署。川普此舉似乎是為了塑造自己「反建制派」、「打擊腐敗」的形象，意圖拉攏對華盛頓政治圈不滿的選民。

重點七：憂心富豪加稅影響政治前景

川普在訪談中表示，雖然他個人支持對富豪加稅以減輕中產階級負擔的方法，但擔心此舉會成為政敵攻擊的把柄，引發富人出走。

他指出，儘管不介意自己多繳稅，然而富人出走可能對美國經濟造成衝擊，因此必須審慎考量。這與部分國會共和黨人近日提出的加稅提案相呼應，但也暴露出潛在的政治風險。

重點八：主張將美國罪犯送往海外監獄、願重審 Garcia 案件

川普在訪談中捍衛自己先前提議將「美國本土罪犯」送往外國監獄的構想。他表示，如果法律允許，他「非常樂意」這麼做，特別是針對那些危害社會的職業重犯。

不過專家指出，這樣的做法可能違憲，而包括川普盟友、路易斯安那州參議員甘迺迪（John Kennedy）也批評此舉不僅違法，也不道德。

此外，對於因行政錯誤被遣返回薩爾瓦多的馬里蘭州男子 Kilmar Abrego Garcia，川普也表示，願意考慮讓他回美國接受重新審理。

儘管白宮一度強調 Garcia「永遠不會回來」，但川普指出，他個人對於帶回並重新審理「不介意」，但最終仍交由律師決定。他也承認，目前並未要求薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）釋放 Garcia。

重點九：川普「不百分之百同意」美國應是一個由法律而非人統治的國家

在訪問中，當《時代》記者詢問川普，是否同意美國開元總統約翰 · 亞當斯（John Adams）名言「我們是一個由法律統治，而非人統治的政府」時，川普回應道：「我認為我們是一個由法律統治的政府，但總得有人來執行法律。而在理想情況下，應該由像我這樣誠實的人來參與執行。」