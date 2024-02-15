富邦媒1月營收創同期高 開工檔期衝刺Q1動能

國內大型電商平台 momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (15) 日公布 1 月合併營收達 96.65 億元，月減 0.7%，年增 10.43%，創同期新高，為 2024 年創下一個好彩頭，隨著龍年開工，momo 也強打開工大吉活動，在通膨趨緩、經濟成長回穩之際，持續拓展零售版圖。