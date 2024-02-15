富邦媒1月營收創同期高 開工檔期衝刺Q1動能
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-15 15:09
國內大型電商平台 momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (15) 日公布 1 月合併營收達 96.65 億元，月減 0.7%，年增 10.43%，創同期新高，為 2024 年創下一個好彩頭，隨著龍年開工，momo 也強打開工大吉活動，在通膨趨緩、經濟成長回穩之際，持續拓展零售版圖。
富邦媒指出，1 月受惠農曆春節採買潮，從年貨置辦到除舊佈新相關商品皆展現熱絡買氣，包括伴手禮、保健禮盒、清潔用品等均有不錯的銷售表現；時逢春節連假和寒假，民眾出遊聚餐的需求湧現，也帶動餐飲票券、旅遊住宿買氣。
另一方面，Samsung 推出最新旗艦手機，同樣繳出亮眼銷售佳績。
農曆年後收假，富邦媒表示，持續搭上內需熱潮，《開工大吉》開跑，全站活動號召 mo 粉回歸，2 月 18 日前全站消費滿三大指定門檻並完成登記，發出最高 600 元 mo 幣紅包。
富邦媒同步強打《咖啡開工補給站》3 折起優惠活動，2 月 29 日前集結雀巢、星巴克、湛盧咖啡、cama café、Nespresso、UCC 等近 200 大咖啡品牌，提供超過 5000 項商品選擇，以滿足開工提神需求。
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