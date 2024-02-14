〈喜迎金龍年〉富爸爸撐腰 連鎖藥局相繼轉上櫃迎龍年
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-14 09:40
國內連鎖藥局拓店爭霸戰日益白熱化，如今戰場更擴大至資本市場。除了大樹 (6469-TW) 外，佳世達 (2352-TW) 轉投資公司諾貝兒 (6844-TW)(丁丁藥局)，以及由優盛 (4121-TW)、生達 (1720-TW) 與富邦媒 (8454-TW) 掌握主要股權的佑全 (6929-TW)，兩家連鎖藥局都將在農曆年後轉上櫃，有望掀起比價效應。
國內連鎖藥局近年透過開設新門市、整併其他業者來擴大營運規模，尤其疫情後更激化藥局拓點的競爭態勢。據統計，全台共有超過 7000 家藥局，不過有百家以上規模的連鎖藥局，全台卻不到 1000 家，其餘都是傳統單點藥局，加上藥局可以販售多項商品，整體連鎖藥局仍有成長空間。
國內藥局加速規模化，也成為營收主要成長動能，不過獲利方面，相較過往開設新門市有疫情紅利加持，門市轉盈時間只要 1 年左右，隨著營運回歸常態，新開設的門市大多需要 2-3 年才能達到損平。
諾貝兒旗下連鎖通路丁丁藥局目前全台共有 92 家門市，多為中大型規模的連鎖藥局，且是集團直營門市，展店速度無法像一般中小型通路快速擴張。公司看好，今年直營門市將突破百家，未來會透過併購、策略聯盟及與佳世達旗下藥局整合後，目標 2028 年門市將翻倍至逾 180 家。
佑全門市類型分別為佑全藥局、健康人生與札幌藥妝，截至 2023 年底全台總門市約 162 家，今年會以 10-15% 幅度擴展門市，目標 2026 年可達 200 家。法人估，佑全在整體規模放大，今年獲利也有望小幅增加。
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