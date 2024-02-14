〈喜迎金龍年〉富爸爸撐腰 連鎖藥局相繼轉上櫃迎龍年

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-14 09:40

國內連鎖藥局近年透過開設新門市、整併其他業者來擴大營運規模，尤其疫情後更激化藥局拓點的競爭態勢。據統計，全台共有超過 7000 家藥局，不過有百家以上規模的連鎖藥局，全台卻不到 1000 家，其餘都是傳統單點藥局，加上藥局可以販售多項商品，整體連鎖藥局仍有成長空間。

國內藥局加速規模化，也成為營收主要成長動能，不過獲利方面，相較過往開設新門市有疫情紅利加持，門市轉盈時間只要 1 年左右，隨著營運回歸常態，新開設的門市大多需要 2-3 年才能達到損平。

諾貝兒旗下連鎖通路丁丁藥局目前全台共有 92 家門市，多為中大型規模的連鎖藥局，且是集團直營門市，展店速度無法像一般中小型通路快速擴張。公司看好，今年直營門市將突破百家，未來會透過併購、策略聯盟及與佳世達旗下藥局整合後，目標 2028 年門市將翻倍至逾 180 家。