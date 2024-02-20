鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至14.55元，預估目標價為580元
鉅亨網新聞中心 2024-02-20 17:12
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.29元上修至14.55元，其中最高估值17.23元，最低估值13元，預估目標價為580元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|17.23(17.23)
|40.37
|48.89
|最低值
|13(13)
|24.55
|34.46
|平均值
|14.7(14.56)
|34.41
|42.06
|中位數
|14.55(14.29)
|35.68
|41.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|48,222,000
|72,620,270
|93,653,310
|最低值
|47,281,000
|67,300,000
|69,194,000
|平均值
|48,038,590
|70,196,930
|79,483,220
|中位數
|48,218,460
|69,975,460
|75,674,660
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|27.71
|41.34
|44.14
|23.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
|44,693,441
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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