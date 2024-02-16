富邦媒去年獲利創高 賺逾1.5個股本

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-16 23:05

國內線上零售龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (16) 日公布去年財報，全年稅後純益 36.28 億元，年增 5.63%，續寫獲利新高紀錄，每股純益(EPS)15.1 元。

富邦媒旗下通路包括購物網、電視購物和型錄購物，去年全年合併營收達 1092.4 億元，年增 5.6%，續創歷史新高。

富邦媒說明，儘管疫情紅利退去，加上高比較基期，以及總體經濟環境不確定性仍高的情況，表現仍優於國內整體線上零售業，全年營業利益為 43.8 億元，營業利益率 4.0%。

其中，富邦媒第四季合併營收 328.4 億元，創單季新高，營業利益 13.8 億元，EBITDA 達 17 億元，EBITDA margin(利潤率) 年增 5.2%，稅後純益 11.5 億元，EPS 4.78 元，年增 12.5%。

富邦媒表示，去年面對零售市場高速變動的挑戰環境，以「多、快、好、省」的通路理念，提升平台的商品力與服務力，並積極網羅綠色商品，至今站上可供選購的商品多達數百萬件。

而富邦媒致力壯大點數經濟的影響力，積極拓展 mo 幣多元應用場景，去年發行量已突破百億元，mo 幣生態圈正走向經濟規模化。

同時，富邦媒接軌國際低碳趨勢，積極布建短鏈物流，力拚最後一哩路減碳，全台營運的主衛星倉共達 59 座，南區物流中心預計今年加入營運，而中區物流中心已於去年第四季啟動興建工程，預計 2027 年加入物流服務陣容。