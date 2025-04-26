川普與澤倫斯基爭吵後首次會談！烏克蘭和平進程迎轉機

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-26 21:50

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在教宗方濟各的葬禮前，當地時間週六（26 日），美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在梵蒂岡舉行了一場關鍵會談。官方發布的照片顯示，兩位領袖在梵蒂岡聖伯多祿大殿進行單獨會晤，現場未有幕僚陪同。

根據《CNN》報導，這是川普與澤倫斯基自今年 2 月於白宮發生激烈爭執以來，首次正式面對面交流。白宮發言人表示，兩位領導人「進行了非常有成效的討論」。根據澤倫斯基及川普陣營官員，此次會談持續約 15 分鐘，雙方同意未來繼續進行談話。

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澤倫斯基稱這次會晤「極具象徵意義」，並在社群媒體上感謝川普。他指出，雙方一對一討論了許多重要議題，並強調希望能在全面停火、保障民眾安全及實現持久和平上取得具體成果。他認為，這次會談有潛力成為歷史性的一刻。

儘管澤倫斯基發言人指出，雙方同意於當日稍後繼續進行後續討論。不過，由於行程緊湊，川普在葬禮結束後便返回華盛頓，並未安排其他雙邊會談。

此次會面安排臨時且未事先公布。原本川普僅計畫前往梵蒂岡參加教宗方濟各的葬禮，並未預定其他外交活動，但座位安排和場合特性讓短暫互動成為可能。

在葬禮儀式期間，川普也與歐盟委員會主席烏蘇拉 · 馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、愛沙尼亞與芬蘭領導人等短暫寒暄，並與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）握手，展現出一定程度的外交柔軟態度。顯示儘管存在爭議，川普仍試圖維持與歐洲主要國家的溝通管道。

目前白宮正加大對烏克蘭的壓力，警告若談判無進展，美國可能「幾天內」退出談判。川普在抵達羅馬後也於社群平台 Truth Social 發文表示，俄羅斯與烏克蘭「非常接近達成協議」，並呼籲兩國高層盡速會面以完成最終協議。

在此次會晤之前，川普派遣的和平談判特使維特科夫（Steve Witkoff）也已前往克里姆林宮，與俄羅斯總統普丁會面。克里姆林宮助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，雙方討論了「恢復俄烏直接談判的可能性」。