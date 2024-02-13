台股權重兩升一平2/29盤後生效 創意權重調升最多
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-13 11:19
MSCI 明晟今 (13) 日公布最新季度調整結果，台股在本次調整中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 15.96% 上調至 15.97%，微升 0.01 個百分點，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 18.70% 上調至 18.75%，調升 0.05 個百分點，在「MSCI 全球市場指數」權重維持 1.60% 不變。
至於 MSCI 台灣指數成份股方面，本次成分股無新增，刪除富邦媒，指數成分股減少為 89 檔，並有 24 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為創意，其權重為 0.48%；權重調降最多為刪除成分股富邦媒，其調整前權重為 0.11%。
本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多的國家為印度，權重調升 0.32 個百分點；而本次權重調降最多的國家為中國，權重調降 0.32 個百分點，其餘國家權重變化不大。
MSCI 最新權重調整將在 2 月 29 日盤後生效。
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