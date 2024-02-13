MSCI 明晟今 (13) 日公布最新季度調整結果，台股在本次調整中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 15.96% 上調至 15.97%，微升 0.01 個百分點，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 18.70% 上調至 18.75%，調升 0.05 個百分點，在「MSCI 全球市場指數」權重維持 1.60% 不變。