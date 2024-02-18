〈台股風向球〉AI電子多頭氣焰續強？看2/22兩大關鍵事件臉色
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-18 06:10
台股龍年開紅盤，短短 2 個交易日加權指數強彈 511 點，站穩 18600 點關卡上，本周主要聚焦 2 月 22 日將發生二大事件，分別為 FOMC 會議紀錄公布，以及輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 將發布財報，均將密切牽動 AI 電子族群和大盤的多頭氣勢。
輝達預計於台灣時間 22 日清晨 4-5 點公布上季財報，市場寄予厚望，法人預測輝達上季度營收將季增雙位數，法人提醒，需觀察漲多之後的輝達股價是否利多出盡暫時冷卻。
台股交易員進一步指出，外資 2 個交易日來在集中市場買超達 600 億元，資金主要投入中大型電子股，只要資金湧入的熱度不退，即便美股拉回整理，仍有望出現母雞帶小雞行情，轉由中小電子股接棒維繫熱度。
開紅盤 2 個交易日來，外資大買的個股以金額來看，台積電 (2330-TW) 最多，達 248.3 億元，其次為聯發科 (2454-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 均逾 55 億元，技嘉 (2376-TW) 達 27.7 億元，元太 (8069-TW)19 億元，台燿 (6274-TW)、欣興 (3037-TW)、台光電 (2383-TW) 和中興電 (1513-TW) 在 15 億元上下。
惟須留意，外資同步調節廣達 (2382-TW) 共 25 億元，長榮 (2603-TW)20 億元，對 AI 供應鏈和海運族群的影響是否延續，有待觀察。
台股交易員也提醒，投信為連 7 賣，為去年 12 月以來最長賣超。
永豐投顧則指出，年初以來美國輝達股價漲勢凌厲，連續突破 500、600 及 700 元整數關卡，最高來到 746 美元，美銀喊出目標價為 800 美元，應觀察漲多之後的輝達股價，在公布財報後是否利多出盡，暫時冷卻。
另一方面，聯準會將公布上次 FOMC 會議記錄，雖 3 月降息希望幾乎成定局，預期 2 月底前，美股投資人會觀望以待，行情有拉回可能；台指期於 22 日也將進行結算。
永豐投顧廖美股漲多有拉回風險，建議目前火熱的 AI 明星股不宜追高，等待冷卻再承接，不過，股市尚熱，資金由明星 AI 股抽離後，將尋找落後補漲股。
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