中鋼：剛性需求浮現 Q1熱軋接單季增1成
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-17 19:46
中鋼 (2002-TW) 業務副總陳銘源表示，目前買盤均為剛性需求，也看到急單陸續浮現，帶動第一季熱軋訂單季增 1 成，後續只要 FED 降息，預期心理需求就會出來。
陳銘源表示，產業歷經約 20 個月的去化，現在客戶庫存已經非常低，剛性需求陸續進場，並非低點進場的買盤，而是實際需求，其中，熱軋訂單季增 1 成，主要是來自加工外銷歐美的需求。
陳銘源進一步指出，過去一年原料價格跟鋼品市場行情脫鉤，主要是受到中國鋼品外銷影響，但依照當前氛圍來看，煤鐵原料仍處高點，只要中國能落實平控政策，外銷量不要增加，待美國降息，鋼市趨勢就可望向上。
至於棒線下游的扣件產業，陳銘源認為，也看到，從第一季訂單來看有回溫，有打底感覺出來，客戶的看法也趨於樂觀；整體而言，今年將優於去年，預計下半年復甦會較明顯。
中鋼 1 月營收 319.31 億元，月增 8.3%、年增 21.7%，單月出貨量回到百萬噸之上，來到 102.8 萬噸，較去年 12 月的 91 萬顯著增加，中鋼預估，第一季出貨量估約 280 萬噸，略優於上季的 270 多萬噸。
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