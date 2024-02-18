樺漢在手訂單金額逾1400億元 能見度直達明年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-18 10:19

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW)1 月營收創歷史同期新高，公司表示，目前整體在手訂單金額已逾 1400 億元，今年訂單已全數到手，能見度直達明年，金龍年營收與獲利均可望繳出年增雙位數表現。

樺漢表示，集團持續積極落實優化整體業務接單之重要策略邁進，加速整合更多合作夥伴資源，隨著主要客戶針對各項軟、硬、雲等需求良好如預期進度挹注，推動旗下各子公司接單穩健成長。

尤其在品牌通路方面，朝向軟體應用發展與近期重大投資，加上 ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 平台營運動能強勁，樺漢看好，今年四大事業體營收與獲利都有信心展現高成長。

另外，樺漢 ESaaS 平台業務日前也正與全球半導體晶圓大廠、全球電子代工大廠、全台零售通路等客戶積極商討合作機會，有助延伸訂單能見度與訂單金額保持高水位，且 ESaaS 平台業務毛利率較高，有助集團毛利率及獲利表現。

樺漢表示，公司目標是實現綠色能源科技生態，五大應用轉型中，以「能源轉型」的一站式包括節能、儲能、創能三合的技術服務訂單，受惠全球推進 ESG 永續發展而持續高漲。