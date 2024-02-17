〈美股盤後〉通膨之戰未結束 美股主指盡墨 周線連五紅止步

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-02-17 06:21

最新經濟數據預示聯準會的通膨之戰尚未結束，美債殖利率上揚，美股主指週五 (16 日) 盡墨，道瓊收黑超 145 點，標普下滑 0.48%。

加密貨幣交易所 Coinbase 公布兩年來首次季度獲利後，其股價週五飆升超過 8% 。應用材料財測優異，推動其股價猛升逾 6%。

本週市場猶如坐雲霄飛車，一系列好壞參半的數據促使投資人不斷重新評估美國經濟和聯準會政策走向。一週來看，美股主指揮別連續五週漲勢，標普本週下跌 0.42%，道瓊週跌 0.11%。那指週跌 1.34%。

美國勞工部週五公布數據顯示，美國 1 月生產者物價指數 (PPI) 年增 0.9%，高於市場預期的 0.6%，月增幅為 0.3%，也比預期的 0.1% 高，主因是受到服務業成本大幅上升所推動，亦透露通膨頑強難降。

亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克 (Raphael Bostic) 表示，通膨放緩速度快於預期，但前方道路崎嶇不平，考慮到目前經濟的強勁勢頭，降息可能要到第三季才合適。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 稱，聯準會應該抗拒盡快降息的誘惑，耐心地等待減息時機出現，同時須預備好在經濟有需要時，作出及時回應。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 表示，本週早前發布強於預期的通膨數據凸顯為何聯準會希望在降息前看到更多數據。

週五公布的另一份數據顯示美國 1 月新屋開工下降，顯示房地產市場的復甦將是漸進的，因為許多買家正在等待抵押貸款利率進一步下降。

值得關注的是， 聯準會副主席巴爾 (Michael Barr) 週五稱，監管部門密切關注商業房地產貸款風險，並對財務壓力加劇的銀行加快下調「監管評分」。前一日，聯準會公布年度銀行壓力測試情境，將評估 32 家大型銀行在嚴重經濟衝擊下的表現，包含 10% 失業率和房地產價格暴跌。

美股週五 (16 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 145.13 點，或 0.37%，收 38,627.99 點。

那斯達克指數下跌 130.52 點，或 0.82%，收 15,775.65 點。

標普 500 指數下跌 24.16 點，或 0.48%，收 5,005.57 點。

費城半導體指數下跌 30.42 點，或 0.67%，收 4,527.68 點。

NYSE FANG + 指數下跌 99.60 點，或 1.01%，收 9,791.42 點。

標普 11 大板塊以通訊服務、房地產和資訊科技板塊領跌，僅 3 大板塊收紅，分別為材料、醫療保健和必需消費品板塊 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全跌。Meta (META-US) 下跌 2.21%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.84%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.58%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.61%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.17%。

台股 ADR 集體滑落。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.81%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.21%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.31%。

企業新聞

半導體設備大廠應用材料 (AMAT-US) 週五勁揚 6.35%，報每股 199.57 美元。應材週四公布 2024 會計年度第一季 (截至今年 1 月 28 日為止) 財報優於預期，本季營收展望樂觀，預估營收將達 65.0 億美元，non-GAAP 每股稀釋盈餘介於 1.79-2.15 美元之間。

美超微電腦 (SMCI-US) 暴跌 19.99%，報每股 803.32 美元，結束連續九個交易日漲勢。富國銀行分析師 Aaron Rakers 發布報告稱，美超微電腦上漲空間已被消化，人工智慧熱潮已被定價，任何基於 GPU 的伺服器需求放緩的跡象都將極易拖累該股股價。

Coinbase (COIN-US) 狂漲 8.84%，報每股 180.31 美元。 Coinbase 公布兩年來首次單季獲利，因數位資產新一波樂觀情緒導致交易量激增。

全球運動用品業龍頭廠商 Nike(NKE-US) 下挫 2.40%，報每股 103.5 美元。Nike 公告將裁員 2%，約 1600 人，裁員行動將在本週展開，下一輪預計季末完成

特斯拉 (TSLA-US) 走低 0.25% ，報每股 199.95 美元。外媒報導，特斯拉執行長馬斯克持有的股份包括 4.1106 億股特斯拉普通股，以及可在 12 月 31 日起的 60 天內行使的購買 3.0396 億股股票的期權。

串流影視設備廠 Roku (ROKU-US) 狂瀉 23.81%，報每股 72.00 美元。最新財報優於預期，不過其每用戶平均營收年減 4%，引起市場擔憂。同時，該公司預計第一季營收 8.5 億美元，超預期的 8.42 美元；調整後 EBITDA 估計達到損益兩平。

經濟數據

美國 1 月營建許可月增率初值報 - 1.5%，預期 1.35%，前值 1.8%

美國 1 月營建許可年化總數報 147 萬戶，預期 150.9 萬戶，前值 149.3 萬戶

美國 1 月 PPI 年增率報 0.9%，預期 0.6%，前值 1.0%

美國 1 月 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.1%，前值 - 0.1%

美國 1 月核心 PPI 年增率報 2.0%，預期 1.6%，前值 1.7%

美國 1 月核心 PPI 月增率報 0.5%，預期 0.1%，前值 - 0.1%

美國 2 月密大消費者信心指數初值報 79.6，預期 80，前值 79

華爾街分析

市場分析師 Cameron Crise 稱：「美國 1 月的通膨飆升似乎是真實的，因為 PPI 超出了所有指標的預期，尤其是核心指標。」

Crise 提到：「儘管先前的數據略有下調，但這看起來像是一份火熱的報告，這應該會推高對核心 PCE 的預期。」

LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 表示：「近期數據並不全是壞消息。它使市場預期和聯準會貨幣政策預測變得更加一致，能根本上降低市場波動。此外，優於預期的數據一直是市場重新定價降息的動力，降低了美國經濟硬著陸的可能性。」