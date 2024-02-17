美股重點新聞摘要2024年02月17日
鉅亨網新聞中心 2024-02-17 08:05
彭博：軟銀孫正義擬籌資 1000 億美元 創建 AI 晶片公司
彭博引述知情人士透露，軟銀集團 (SoftBank Group) 創辦人孫正義正在尋求高達 1000 億美元的資金，來創建一家晶片合資企業，以便和輝達 (NVDA-US) 競爭，供應人工智慧 (AI) 技術所需的半導體。閱讀全文...
紐時：OpenAI 已完成交易 估值達 800 億美元以上
《紐約時報》週五 (16 日) 引述 3 位消息人士報導，微軟支持的 OpenAI 已完成一項交易，這家人工智慧公司的估值達到 800 億美元以上。閱讀全文...
輝達股價還能再漲 63%? 華爾街投行給出 1200 美元超高目標價
投行 Loop Capital 分析師周五 (16 日) 表示，近來輝達股價的強勁態勢遠未結束，給予輝達「買入」(Buy) 評等，並設定了華爾街最高的目標價每股 1,200 美元。閱讀全文...
Fed 投票委員：支持今夏開始降息、今年降息三次為合理基本情境
今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，他支持在今年夏天的某個時候開始降息，並重申今年將降息兩次。同樣握有今年投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly)，今年降息三次是合理的基本情境。閱讀全文...
美 1 月核心 PPI 超預期年升 2% Fed 邁向降息之路漫長
美國勞工部周五 (16 日) 公布數據顯示，1 月生產者物價指數 (PPI) 全面超預期加速成長，主因是受到服務業成本大幅上升所推動，與此同時也透露通膨頑強難降。本周接連兩份重磅通膨報告均顯示聯準會 (Fed) 對抗通膨的戰鬥似乎尚未結束，市場對首次降息時間點的預測也一次比一次晚。閱讀全文...
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