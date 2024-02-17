美2月密大消費者信心指數升至79.6 連3個月上升

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-17 01:00

美國密西根大學周五 (17 日) 公布 2 月初步調查結果顯示，隨著美國民眾對經濟和通膨前景更加樂觀，消費者信心指數升至 79.6，為 2021 年以來新高，較前值 79.0 微升 0.6，連續第三個月改善，不過仍低於經濟學家預期的 80。

至於備受市場矚目的通膨方面，消費者對未來一年的通膨預期初值升至 3.0%，高於經濟學家預期與前值得 2.9%，接近 2021 年初的水準；對未來五年通膨預期初值升至 2.9%，略高於經濟學家預期的 2.8%，與前值持平。

其他指數方面，2 月密大現況指數初值降至 81.5，低於經濟學家預期的 82.0，也略低於前值的 81.9；2 月預期指數初值升至 78.4，創 2021 年 7 月以來新高，高於經濟學家預期的 76.5，也超過前值的 77.1。

市場分析指出，雖然物價居高不下，但另感到欣慰的是，通貨膨脹在很大程度上已經降溫。再加上就業市場持續支撐消費者支出的彈性，這些因素推動近期信心的改善。

該調查負責人 Joanne Hsu 在一份聲明中表示：「消費者繼續表達了對通膨放緩和勞動力市場強勁將持續的信心。」她還指出，未來五年的商業預期處於 3 年多來的最高水準。

美國勞工部同日稍早公布的數據顯示，由於服務成本上升，1 月批發價格漲幅超過預期。儘管如此，密西根大學的報告顯示，將生活水準下降歸咎於高物價的消費者比例降至兩年來的最低水準。