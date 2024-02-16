大型科技股看好印度 3A1M全力投資

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-16 19:41

在孟買、班加羅爾和新德里的投資包括至 2025 年培訓 200 萬印度人掌握 AI 技能、與一家針對當地語言的 AI 新創公司建立合作夥伴關係，以及為女性編碼員和開發人員提供更多支持。這些都是微軟在 1 月承諾為印度 10 萬名開發人員提供最新 AI 工具的培訓。

印度被一些分析人士稱為「下一個中國」，擁有廣闊的成長空間，年輕人口不斷增加，人口變得更加富裕。隨著印度人社經地位的提升，微軟所銷售的商品和服務的需求也會隨之增加。

摩根士丹利首席亞洲經濟學家艾亞 (Chetan Ahya) 指稱印度是「亞洲最好的投資機會」，「良性成長周期正在展開」。另外，伯恩斯坦分析師在 12 月的研究報告中預測，印度的國內生產毛額 (GDP) 將看齊美國和中國，在未來 10 年內超過 10 兆美元。

微軟幾十年前就在印度紮根，目前在印度設有 11 個辦事處和近 18000 名員工。該公司在整個地區為從政府機構到當地新創公司和其他企業的廣泛客戶提供雲端運算服務。微軟在該國設有 3 個資料中心，包括孟買、金奈和普納，並且正在海得拉巴市附近開發另一個資料中心。

蘋果去年在印度開設了第一家專賣店，執行長庫克將印度描述為「巨大的機會」。雖然大多數 iPhone 在中國製造，但蘋果正在將其生產擴展到印度。根據 11 月的台灣證券文件，主要供應商富士康科技在印度的一個建設項目投資超過 15 億美元，以滿足「營運需求」。媒體報導也顯示，富士康正在印度泰米爾納德邦開發新廠。

亞馬遜早在 2013 年就開始在印度開展業務，當時主要是銷售書籍。之後這家科技巨頭在印度競爭激烈的電商市場拿下大多數市占率，在食品雜貨和音樂串流等各個行業擁有超過 1 億客戶。過去幾年，它一直是該地區最大的供應商之一，可與沃爾瑪子公司 Flipkart 等巨頭相媲美。

去年 6 月亞馬遜表示，到 2030 年在印度的投資將達到 260 億美元，在雲端部門亞馬遜網路服務 (AWS) 的 129 億美元投資基礎上新增 65 億美元的新計畫投資。