福斯力拚打進印度電動車市場 提供馬興達拉零組件與電池

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-16 20:37

根據外媒周五 (16 日) 報導，福斯汽車計劃向印度最大商用車製造商馬興達拉公司 (Mahindra & Mahindra) 供應電動車零組件和電池，試圖打入印度新興的電動車市場。

馬興達拉周五在一份交易所文件中表示，該公司將替其計劃在 12 月推出的 5 款電動 SUV 中的部分配備來自福斯 MEB 平台和統一電池的零件。

馬興達拉表示，該供應協議於 2022 年簽署，將持續數年，在此期間內供應的電池總容量約為 50 兆瓦時 (gigwatt)，此外兩家公司還會繼續探索進一步合作的機會，強化自身在印度電動車領域的地位。

全球汽車製造商正對印度新興的電動車市場越來越有興趣。在經歷了幾年的快速成長後，歐洲和美國對電動車的需求正在放緩。 寶馬 (BMW) 預估，到 2025 年，電動車將占其在印度銷量的 25%，高於去年的 10%；美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克也曾說，可能會在印度進行「重大投資」。

本月早些時候，福斯汽車在印度乘用車部門的品牌總監 Ashish Gupta 表示，對福斯來說，電動車將是今年在印度的「主要關注點」。這家汽車製造商最初先把電動車引入印度，然後組裝更多的高檔電動車。他說，只有在 2026 年左右達到轉折點後，才會在當地生產電動車。

雖然印度的電動車市場正在成長，但規模很小。對價格敏感的消費者不願意在沒有補貼的情況下購買昂貴的電動車，尤其是考慮到充電站的可用性有限。根據外媒調查數據，去年印度電動車僅占乘用車總銷量的 2.3%。