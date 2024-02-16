IEA下修今年石油需求成長預測 估市場供應過剩

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-16 00:50

國際能源總署 (IEA) 周四 (15 日) 公布最新報告表示，全球石油需求成長正在失去動力並下調今年成長預測，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 以外的供應持續膨脹，可能讓油市全年處在過剩狀態。

根據 IEA 公布的月報，受中國經濟減速影響，去年第四季全球石油消費增速比去年第三季放緩約 35%，預估 2024 年全年需求每日增加 120 萬桶，只有去年的一半，也略低於上月預測的每日 124 萬桶。

該機構駐巴黎主要消費國顧問表示，全球石油需求成長正在失去動力，新冠疫情後全球石油需求的擴張性成長階段已基本結束。

今年到目前為止，布蘭特原油基準價格上漲約 6%，因為對紅海航運的襲擊引發了對供應的擔憂，1 月份美國等主要非 OPEC 產油國的石油供應中斷加劇人們的擔憂，同時 OPEC + 在第一季進行了新一輪的減產。然而，由於主要經濟體仍在努力應對頑強的通膨祭出高利率措施，對需求的擔憂限制油價漲幅。

在供應方面，IEA 提高 2024 年的預測，預估供應量將每日增加 170 萬桶，而先前的預測為 150 萬桶 / 天；石油供應將增至約每日 1.038 億桶的創紀錄高點，幾乎完全由 OPEC + 以外的產油國推動，包括美國、巴西和圭亞那。

IEA 表示，有鑑於 OPEC + 以外地區的供應前景強勁，預測第一季庫存將略有增加，如果額外的自願減產在第二季解除，OPEC + 的產量可能會超過需求。

該機構還表示，1 月 OPEC + 所有 22 個成員國的原油產量每日下降 33 萬桶，至每日 4,152 萬桶，此前利比亞的抗議活動暫停石油生產，另一些成員國加大減產力道，但減產幅度沒有承諾的那麼大。

IEA 預計，第一季 OPEC + 原油加上庫存的需求平均為每日 4,120 萬桶，低於 1 月份的產量，第二季將增至每日 4,150 萬桶。