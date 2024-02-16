〈財報〉新產能投資加持 應材本季營收展望佳 盤後勁揚逾12%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-16 07:47

半導體設備大廠應用材料 (AMAT-US) 周四 (15 日) 公布上季財報優於預期，本季營收展望樂觀，帶動盤後股價大漲逾 12%。

FY 2024 Q2 財測 v.s. FactSet 共識預期

淨營收：61 億至 69 億美元 (中位數為 65 億美元) v.s. 63.4 億美元

調整後每股盈餘 (EPS)：1.79 美元至 2.15 美元 (中位數為 1.97 美元) v.s. 1.80 美元

樂觀的展望顯示晶片業的復甦速度比預期還要快。應材為主要半導體製造商供應設備，旗下客戶包含三星電子、台積電和英特爾，該公司財測因此成為市場對晶片需求的信心指標。

包含英特爾、台積電等多家晶片商正在建設新廠，寄望未來需求能持續成長，尤其是工業和車用晶片。執行長 Gary Dickerson 在財報電話會議上表示，整體市場動態正在改善，工廠正在幾近滿載，政府的補貼措施帶動晶片商對新產能的投資。

應材周四收盤小漲 0.79% 至每股 187.66 美元，今年迄今上漲近 16%。截稿前，盤後股價勁揚 12.7%。

Q1(截至 1/28) 財報關鍵數據 v.s. FactSet 共識預期

淨營收：67.1 億美元 (年減 0.4%) v.s. 64.8 億美元

調整後毛利率：47.9%(去年同期為 46.8%)

調整後 EPS：2.13 美元 (年增 5%) v.s. 1.90 美元

排除部分項目後，應材 Q1 EPS 年增 5%，至每股 2.13 美元，營收下滑不到 1%，至 67.1 億美元，雙雙優於市場預期。

按地區來看，中國市場是一大亮點，上季營收翻倍至 30 億美元。中國市場占該公司總營收的 45%。

Dickerson 受訪時表示，中國收入激增主要是由互聯網設備、通訊及汽車業，以及電源和感測器產能所帶動。該公司將這項領域稱為 ICAPS。

Dickerson 說，由於愈來愈多設備取得連接性、運算以及感知世界的能力，對這類晶片的需求正在成長。雖然該領域可能不會持續以當前速度擴張，但每台設備對更多晶片的需求，將持續帶動市場發展，這意味著當前的成長並非泡沫。

與同業相同，應材也受制於美國對中國祭出的嚴厲出口管制。美國政府以國家安全為由，不斷阻止設備商向中國出口先進設備。