OpenAI將推出新AI模型 可透過文字生成短影片

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-16 13:00

OpenAI 周四 (15 日) 表示，正在開發一款新的人工智慧 (AI) 模型「Sora」，可透過文字指令來生成短影片，將 AI 技術導入影音領域。

OpenAI 透過部落格文章表示，Sora 可以幫助用戶快速生成長達一分鐘的短影音，創造出具有多個角色、特定運鏡以及精細且複雜的逼真場景，原理類似於 OpenAI 此前開發的 AI 繪圖工具 DALL-E。

OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 在 X 上的一篇文章中寫道，這項工具最開始將提供給「有限的創作者」。該公司同時向一個專家團隊授予訪問權限，負責在正式推出之前評估 Sora 的安全性。

包含 Meta、Alphabet 旗下 Google 和 Runway AI 等公司在內，都曾開發文字轉影音的生成器。Google 在 1 月時推出 Lumiere，AI 新創 Stability AI 也推出名為 table Video Diffusion 的類似產品，亞馬遜的 Create with Alexa 可根據文字指令生成兒童動畫短片。

雖然這項技術可加快創作過程，但也帶來 AI 可能影響藝術家生計與傳播錯誤資訊的疑慮，尤其今年又是關鍵的選舉年。