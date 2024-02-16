〈紐約匯市〉經濟數據未動搖降息預期 美元指數連跌兩日

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-16 05:53

美元指數周四 (15 日) 連兩個交易日下滑。美國稍早公布經濟數據好壞參半，整體而言仍屬穩健，但並未動搖市場對聯準會(Fed)6 月之前開始降息的預期。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.42%，至 104.29。

美國周四公布未經通膨調整的 1 月零售銷售下滑 0.8%，遠低於路透預期的下滑 0.1%。該數據可能受到冬季風暴影響。不過，經濟學家在報告出爐前警告，不要對急劇下跌做出太多解讀。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示：「現階段市場仍關注例行的經濟數據，但我認為一切都還沒出現太大變化。」

Bechtel 補充道，美元在保持強勢一段時間後，整體而言正在鞏固整幅。美元指數今年累計升幅已超過 5%。

此外，截至 2 月 10 日一周內，美國初次申領失業金人數減少 8000 人至 21.2 萬，證明美國勞動力市場依舊緊俏。另一份數據顯示，美國上月工業生產下滑 0.1%，遜於市場預期。

儘管如此，2 月紐約製造業指數明顯改善，自 1 月的 - 43.7 升至 - 2.4；繼 1 月回升至 - 10.6 後，2 月費城聯準銀行製造業進一步升至 5.2，優於預期，且為去年 8 月以來最高。

即使整體數據表現不錯，美元兌主要貨幣仍多半走軟。截稿前，美元兌瑞士法郎貶 0.66% 至 0.8799 瑞郎，歐元升逾 0.4% 至 1.0770 美元，英鎊漲近 0.3% 至 1.2598 美元。

麥格理全球利率和外匯策略師 Thierry Albert Wizman 認為美元修正可能只是暫時的。「只要美國和各國經濟的差異持續存在，美元的強勁勢頭沒有理由太快逆轉。我們將繼續看到美元保持強勢，甚至進一步走強。」

根據 LSEG 的利率機率 App，聯邦基金期貨市場預估 Fed 將在 6 月首次升息，機率為 83%。利率期貨也反映 Fed 今年將降息三到四次，低於前幾周的約五次。

日本周四公布去年第四季經濟意外陷入衰退，並將全球第三大經濟體的地位拱手讓給德國，但日元匯價依舊強勢。截稿前，美元兌日元貶 0.4% 至 149.93 日元。

美元兌日元過去幾天升破 150 日元的關鍵水平，令市場對日本當局採取干預措施的可能性保持警惕。

截至台灣時間周五 (16 日) 約 6:00 價格: