歐盟下修今年經濟成長預期 ECB總裁拉加德仍不急著降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-15 19:40

歐盟執委會周四 (15 日) 下調歐元區今年經濟成長，遠低於先前預測，預料今年經濟成長可能再次放緩。與此同時，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德稍早前警告不要急著降息，因為薪資成長已成為通膨的關鍵驅動因素。

拉加德周四在布魯塞爾對歐盟議員說，儘管到 2024 年通膨將持續逐步降溫，但風險依然存在，決策者需要更多的實證，確保通膨回到 2% 的目標。

她說:「我最不希望看到的是我們匆忙做出決定，讓通膨再次上升，並不得不採取更多措施。我們還沒有足夠的證據表明，我們有信心實現 2% 的中期目標，並將持續保持這一目標。」

值得注意的是，拉加德特別指出薪資是「未來幾季通膨動態日益重要的驅動因素」。她表示，儘管 ECB 的前瞻性薪資追蹤系統繼續顯示出強勁的壓力，但在 2023 年第四季逐漸穩定。

有分析指出，市場參與者關注的是降息的時機，ECB 已將其與薪資數據聯繫起來。若干指標表明，成本壓力趨於穩定或略有下降，除非今年第一季出現意外，不然第一次降息可能會在 6 月發生。

歐盟下修今年經濟成長至 0.8% 遠低去年預期的 1.2%

與此同時，歐盟執委會同日在一份報告中說，今年歐元區的國內生產毛額 (GDP) 將僅小幅成長至 0.8%，遠不及去年 11 月預測的 1.2%，去年歐元區經濟成長 0.5%。另外，該機構也將 2025 年的經濟成長預期從 1.6% 下調至 1.5%。

歐盟執委會經濟專員 Paolo Gentiloni 在聲明中表示：「預估 2024 年的經濟反彈將比三個月前的預測更為溫和，但在物價上漲放緩、實際薪資成長和就業市場非常強勁的背景下，反彈將逐步加快。」

雖然 2025 年應該會看到更強勁的成長，而且通膨可能會「降至接近 ECB 的 2% 目標」，但 Gentiloni 警告，地緣政治緊張局勢、更加不穩定的氣候以及今年世界各地的一些關鍵選舉，都是增加這一前景不確定性的因素。

歐元區經濟在 2023 年下半年勉強避免了衰退，歐盟統計局 (Eurostat) 昨日公布數據顯示，在去年第三季經濟成長下降 0.1% 之後，歐元區經濟在去年第四季度停滯不前。

去年，歐元區 20 個成員國中有 8 個出現經濟萎縮。雖然歐盟執委會預估今年年，沒有一個國家會再次遭遇這種命運，但成長率仍然低迷——尤其是在歐盟最大的三個經濟體。德國今年經濟成長僅估 0.3%，低於去年 11 月預測的 0.8%，同時該機構也下修對法國和義大利的經濟成長預期。