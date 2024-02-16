美國史上首例！川普下月面臨刑事審判

鉅亨網新聞中心 2024-02-16 09:00

美國紐約州高等法院法官周四（15 日）駁回前總統川普要求撤回「封口費」一案訴訟的請求，這意味川普將成為美國有史以來首位因刑事指控而受審的前總統。

川普涉嫌在 2016 年競選期間向色情片演員 Stormy Daniels 支付「封口費」，並偽造商業紀錄，導致他在去年 3 月面臨刑事指控。這是川普面臨的四起刑事案件之一，他對所有案件均不認罪。

川普因「封口費」一案面臨 34 項重罪指控，他要求法官撤回這些控訴，並於周四在紐約曼哈頓刑事法院出庭應訊。

不過，此案主審法官 Juan Merchan 駁回川普的請求，並確認該案將於 3 月 25 日審判，法院將挑選陪審團。Merchan 表示，審判可能會持續五到六周，在 4 月底或 5 月初結束。

在聽證會上，川普的辯護律師 Todd Blanche 對法官表示，川普在競選總統期間接受審判，並不公平，是介選。 Blanche 說：「這種事不應該發生在這個國家。」

Merchan 回答道：「這不是一個法律論據。3 月 25 日見。」

川普周四在庭外發表講話，他再度重申，這項刑事指控是出於政治動機。

需要說明的是，即使法官屆時做出有罪判決，也不會妨礙川普競選美國總統或就職，就算他被監禁也是如此。但川普被定罪可能會降低選民對他的支持率。

美國周二公布的民調顯示，1/4 共和黨人和大約一半中間選民表示，如果川普在任何刑事案件中被定罪，他們就不會把選票投給他。