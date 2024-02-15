鉅亨網新聞中心 2024-02-15 16:50

在美股高檔震盪之際，Cathie Wood 領導的方舟投資 (Ark Invest) 繼續展開令人矚目的高拋低吸策略，大舉加碼特斯拉 (TSLA-US) 和 META Platforms Inc(META-US) 的股份，同時減持輝達 (NVDA-US) 的股份。

數據顯示，方舟周三 (14 日) 買進 145455 股特斯拉股票，價值 2745 萬美元，凸顯了 Wood 在市場波動中，對這家電動車巨頭的信心。

這些交易是透過 ARK Innovation ETF (ARKK-US)、ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ-US) 和 ARK Next Generation Internet ETF (ARKW-US) 進行的。 特斯拉股價周三收漲 2.55%，至 188.71 美元。

此舉符合 Wood 對特斯拉成長軌跡的樂觀看法，儘管特斯拉第四季盈利未達預期，以及圍繞特斯拉復甦和馬斯克薪酬爭議的討論，方舟的持續投資進一步展現其支持態度。

方舟周三還購買了價值 3433 萬美元的 Coinbase(COIN-US) 股票。 這 214068 股股票是透過 ARKK、ARKF 和 ARKW 購買的。 當天，Coinbase 股價上漲 14.2%，至 160.38 美元。

方舟周三售出 10601 股輝達公司股票，總價值 783 萬美元，反映了人工智慧產業估值討論中的策略支點。 此次銷售是透過 ARKQ 進行的。Nvidia 股價周三收漲 2.46%，至 739 美元。

儘管輝達在人工智慧開發中發揮著重要作用，但對其「非常昂貴」估值擔憂，促使方舟調整了其持股，這也符合方舟向來強調的動態靈活投資策略。