晶片股強漲提振 日股日經指數續寫34年新高

鉅亨網新聞中心 2024-02-15 16:10

在晶片相關股票追隨美股漲勢之下，日本日經 225 指數周四 (15 日) 繼續上漲，並升至 34 年來的最高價位。

日經指數最終上漲 1.21%，報 38157.94 點，為 1990 年 1 月以來的最高收盤價。此外，指數也創下 34 年來的最高盤中水準，報 38188.74 點。

當前日經指數僅比 1989 年創下的歷史高點低 800 點，約 2%，那一年標誌著日本所謂「泡沫經濟」的頂峰。

IG 市場分析師 Tony Sycamore 認為，到今年 3 月底，日經指數有機會測試歷史高點。如果錯過了，由於接下來日本進入新財年，而在新財年開始時，日股往往回落，因此可能要到年中才更有機會。

前夜美國費城半導體指數上漲 2%，激勵今天日股晶片股走強，晶片製造設備巨擘東京電子上漲 5%，貢獻指數 168 點漲勢。軟銀集團也因投資人工智慧新創公司受惠，全天上漲 3.59%。

日元兌美元匯率本周跌破 150 美元，這有助提高日本企業海外收入的價值，並使產品更具競爭力。

日本央行高級官員表示，即使未來幾個月取消短期負利率政策，進一步升息的速度可能會很緩慢，言論打壓了本國貨幣。