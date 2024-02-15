〈以哈戰爭〉以軍大規模空襲加薩拉法 中國外交部這麼說

鉅亨網新聞中心 2024-02-15 14:00

近日以色列大規模空襲加薩走廊南部拉法地區，並計劃採取地面軍事行動，中國外交部發言人在周二（13 日）表示，中方高度關注拉法地區事態發展，譴責傷害平民、違反國際法的行為。

中國外交部發言人周二說，中方高度關注拉法地區事態發展，反對和譴責傷害平民、違反國際法的行為，呼籲以色列儘快停止軍事行動，全力避免無辜平民傷亡，防止拉法地區出現更加嚴重的人道主義災難。

周一凌晨，以軍對被視為是「最後避難所」的加薩南部城市拉法發動軍事打擊。由於拉法聚集大量躲避戰火的巴勒斯坦民眾，多國曾警告以軍對當地開展軍事行動，將引發災難性後果。就在前一日，美國總統拜登與以色列總理尼坦雅胡通話時，首度公開警告以軍不要計劃對拉法採取行動。

拉法是加薩走廊最南端的城市，與埃及接壤。目前有 100 多萬加薩北部民眾在拉法避難。

尼坦雅胡 9 日要求以國國防軍和國安部門制定在拉法展開地面行動的計畫，此後以軍對拉法多個地區發動空襲。