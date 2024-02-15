〈美股早盤〉美國經濟數據憂喜參半 主要指數平盤波動

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-15 22:42

美國主要指數周四 (15 日) 平盤波動，因投資人評估一系列憂喜參半的經濟數據，尋找聯準會 (Fed) 何時首次降息的線索，其中上月零售銷售增速放緩，支撐 Fed 今年降息的理由，美債殖利率與美元指數齊走低。

根據美國商務部公布數據，未經通膨調整的 1 月零售銷售月增率下滑 0.8%，為近一年以來最大跌幅，遠超經濟學家預期的下跌 0.2%，也遠不及前值成長 0.6%。

儘管有分析認為，零售銷售數據不可能讓 Fed 何時開始降息變得清晰，隨消費者面臨持續通膨、借貸成本上升和儲蓄減少，逐漸減弱的消費支出態勢也是支撐 Fed 降息的因素之一。

凱投宏觀 (Capital Economics) 分析師 Andrew Hunter 表示:「總體而言，1 月份實際消費似乎有所下降，即使考慮到 2 月和 3 月出現復甦，第一季的成長也將大幅放緩。結果是，Fed 官員可能不需要再擔心經濟持續反彈重新引發通膨的可能性。」

與此同時，美國勞工統計局同日公布上周初領失業金人數降至 21.2 萬人，高於市場預期的 21.9 人，遠低修正後前值 22 萬人；上周續領失業金人數則升至 189.5 萬人，高於市場預期的 188 萬人，也超過前值的 186.5 萬人。

另外紐約離準銀行公布 2 月製造業指數升至 - 2.40，優於經濟學家預期的 - 13.70 並遠超前值 - 43.70；1 月工業生產指數月增率下跌 0.1%，低於市場預期的 0.2%，也不及前值 0.1%。

本周稍早公布的通膨數據高於預期，導致市場降低對 Fed 在 6 月前降息的押注，並將今年預期的降息幅度從一周前的近 5 次下調至不到 4 次。交易員也將仔細研讀 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Atlanta Fed) 等央行發言人的演講。

截至台北時間周四（15 日）22 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.33%，至每股 408.14 美元

微軟董事長史密斯周四在德國首都舉行的活動中表示，微軟將在未來兩年內在德國投資 32 億歐元、約 34.4 億美元，並且是專注於人工智慧 (AI)。這是該公司過去 40 年來在德國進行的最大一筆投資，其中大部分資金將用於在 2024 年和 2025 年建立資料中心和 AI 人員培訓。

思科 (CSCO-US) 早盤股價下跌 2.15%，至每股 49.20 美元

思科昨日宣布裁員 5% 約 4,250 人，這是最新一家在 2024 年裁員的科技公司，科技業在經歷兩年市場低迷後繼續壓縮成本。除了披露裁員消息外，思科還公布了強勁的第 2 季財報，但給出較低的財測。

戴爾 (DELL-US) 早盤股價下跌 1.75%，至每股 84.53 美元

諾基亞 (Nokia) 和戴爾 (DELL) 周四在一份聯合聲明中表示，雙方已同意建立合作夥伴關係，幫助部署所謂 5G 專網 ((Private 5G, P5G)，並讓網路適應雲端運算。5G 專網往往由個人組織擁有、經營或租賃。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.2 萬，預期 21.9 萬，前值 22 萬

美國上周續領失業金人數報 189.5 萬，預期 188 萬，前值 186.5 萬

美國 1 月零售銷售月增率報 - 0.8%，預期 - 0.2%，前值 0.4%

美國 1 月核心零售銷售月增率報 - 0.6%，預期 0.2%，前值 0.4%

美國 1 月出口價格指數月增率報 0.8%，預期 - 0.1%，前值 - 0.7%

美國 1 月進口物價指數月增率報 0.8%，預期 0%，前值 - 0.7%

美國 2 月紐約聯準銀行製造業指數報 - 2.4，預期 - 13.70，前值 - 43.70

美國 1 月工業生產指數月增率報 - 0.1%，預期 0.2%，前值 0.1%

美國 2 月 NAHB 房產市場指數預期 46，前值 44

華爾街分析：

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，零售銷售數據顯示美國經濟正在降溫的跡象，這對黃金有利。Erlam 表示：「本周 (美國) 通膨數據壓垮駱駝，導致金價跌破 2,000 美元區間。」