諾基亞攜手戴爾 合作5G專網、雲端網路

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-15 21:21

諾基亞 (Nokia) 和戴爾 (DELL) 周四 (15 日) 在一份聯合聲明中表示，雙方已同意建立合作夥伴關係，幫助部署所謂 5G 專網 ((Private 5G, P5G)，並讓網路適應雲端運算。5G 專網往往由個人組織擁有、經營或租賃。

雙方表示，NokiaAirFrame(這家電信設備製造商專注於雲端運算的資料中心業務) 的客戶將及時遷移到戴爾的 PowerEdge 伺服器，後者「專為現代電信網路工作量而打造」。

同時，諾基亞的數位自動化雲端 (NDAC) 將成為戴爾首選的私人無線平台，以滿足某些企業客戶的需求。

兩家公司表示，他們將擴大現有的合作夥伴關係，並努力將 NDAC 與戴爾的 NativeEdge 軟體平台整合，因為他們希望「推進電信生態系統中的開放網路架構和企業中的 5G 專網用例」。

開放網路架構是計算和通訊領域的一種方法，允許一種產品 (如軟體程式) 與另一種產品 (如行動電話) 相容，儘管它們是由不同的供應商生產的。

諾基亞首席策略與技術長 Nishant Batra 表示:「我們與戴爾的持續合作將有助於解決客戶對網路日益成長的需求所帶來的未來需求，並提供解決方案，幫助通訊服務供應商將現代網路擴展到雲端。」