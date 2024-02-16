SEC批准DWAC與川普媒體公司合併 盤中股價大漲逾15%

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-16 02:10

美國證券交易委員會 (SEC) 周四 (15 日) 替 Digital World Acquisition Corp(DWAC)與美國前總統川普的媒體和科技公司的合併清除障礙。

DWAC 表示，其與社群媒體平台 Truth social 的營運商川普媒體與科技集團 (TMTG) 擬議合併的註冊聲明已被 SEC 宣布生效。這筆交易的完成對川普來說將是一個重大利多，他將持有新成立公司約 58% 的股份。

截稿前，Digital World Acquisition Corp(DWAC-US) 周四盤中股價上漲 15.36%，每股暫報 50.24 美元，盤前股價一度上漲 20%，觸及每股 56.30 美元的高點。

此外其他川普概念股也雨露均霑，受保守派歡迎的影片分享平台 Rumble(RUM-US) 周四盤中股價上漲 7.01% 每股暫報 7.63 美元，而被川普在 2020 年總統連任競選團隊僱用的軟體開發商 Phunware(PHUN-US) 股價上漲 1.32%，每股暫報 0.3058 美元。Phunware 是美國所有主要交易所中交易量最大的股票之一。

Digital World 表示，預估在兩個工作天內宣布召開股東特別會議的日期，以投票表決是否批准合併。對此，DWAC 的代表沒有立即回應置評請求。

自 1 月 15 日川普贏得愛荷華州黨團會議，成為今年總統大選的共和黨候選人以來，DWAC 股價已飆升逾 150%。

自 2021 年 10 月與 TMTG 達成協議以來，Digital World 面臨幾項挑戰。該公司一直是美國司法部和 SEC 調查的目標，其執行長被解職，董事會也發生大變動。