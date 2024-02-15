〈財報〉Deere上季業績超預期 卻下修今年獲利展望

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-15 20:51

全球經濟風向球、農業機具設備大廠強鹿 (Deere & Co.) 周四 (15 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季 (截至 1/28) 財報，儘管該季營收獲利均優於華爾街分析師預期，但由於借貸利率高且農作業價格下跌影響農民購買機具意願，下修今年全年獲利展望，落後分析師預期，影響盤前股價跌近 4%。

展望未來，強鹿預估 2024 會計年度淨利介在 75 億至 77.5 億之間，不僅低於先前預估的 77.5 億至 82.5 億美元區間，也不及分析師預期的 80.3 億美元，而 2023 會計年度的淨利為 101.7 億美元。

該公司預估，生產和精密農業銷售預料將下降約 20%，小型農業和草皮銷售預計將下降 10% 至 15%，建築和林業銷售預估將下降 5% 至 10%。根據美國農業部數據，今年美國農業淨利將比去年經通膨因素調整後的淨利下滑 27% 至 1,160 億美元。

作為全球經濟風向球的強鹿，儘管農作物價格低迷，但其營業利潤率仍保持彈性。在前幾季，對新設備和維修老化機器的零件的需求提振銷售額，但在農業經濟疲軟的情況下，該公司高層對利潤表現持謹慎態度，並表示打算在 2024 年削減設備產量。

根據財報，強鹿第一季 (截至 1/28) 營收年減 8% 至 104.9 億美元，高於分析師預估的 100.3 億美元，而包括利息和其他收入在內的總收入下降 3.7% 至 121.9 億美元，不過高於分析師預期的 114.8 億美元。