Alphabet旗下Waymo召回近450輛車 更新自駕軟體

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-15 20:01

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周四 (15 日) 表示，Google 母公司 Alphabet 旗下自動駕駛部門 Waymo 已召回多達 444 輛汽車，更新其自動駕駛系統 (ADS) 軟體。

據該機構稱，舊版的 ADS 系統是去 12 月 20 日前發布，可能無法準確預測拖車行徑路線，目前 Waymo 已經免費更新了軟體，所有受影響的車輛都在 1 月 12 日之前修復。

與此同時，NHTSA 同日還表示電動豪車製造商 Lucid 召回 189 輛 Air 車款，修復可能導致驅動動力喪失的軟體問題。