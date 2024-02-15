Alphabet旗下Waymo召回近450輛車 更新自駕軟體
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-15 20:01
美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周四 (15 日) 表示，Google 母公司 Alphabet 旗下自動駕駛部門 Waymo 已召回多達 444 輛汽車，更新其自動駕駛系統 (ADS) 軟體。
據該機構稱，舊版的 ADS 系統是去 12 月 20 日前發布，可能無法準確預測拖車行徑路線，目前 Waymo 已經免費更新了軟體，所有受影響的車輛都在 1 月 12 日之前修復。
與此同時，NHTSA 同日還表示電動豪車製造商 Lucid 召回 189 輛 Air 車款，修復可能導致驅動動力喪失的軟體問題。
該機構表示，Lucid 在 2023 年 10 月透過遠端更新 (over-the-air, OTA) 解決這個問題。對於上述報導，Waymo 和 Lucid 並未回應置評請求。
截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 周四盤前股價下跌 1.36%，每股暫報 143.95 美元；Lucid(LCID-US) 盤前股價小漲 0.29%，每股暫報 3.46 美元。
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