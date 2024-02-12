LSEG：去年碳排放交易價值達創紀錄的9490億美元

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-12 21:37

LSEG 分析師周一 (12 日) 表示，2023 年全球二氧化碳 (CO2) 權證交易市場價值達到創紀錄的 8810 億歐元，約 9487.5 億美元，比前一年成長 2%。

許多國家和地區啟動了碳權交易體系 (ETS)，對二氧化碳 (CO2) 排放進行定價，激勵企業投資低碳技術，並幫助實現氣候目標。

《2023 年 LSEG 碳市場年度回顧》指出，全球排放市場約有 125 億噸碳權易手，與 2022 年類似，但歐洲和北美等幾個市場的創紀錄價格推高了整體價值。

全球最有價值的碳市場是歐盟 ETS，去年價值約 7700 億歐元，較前一年成長 2%，占全球總量的 87%。

去年 2 月，歐盟排放交易體系的碳權交易價格創下 100 歐元以上的歷史新高，但由於工業買家和電力行業的需求疲軟，到 2023 年底，碳權價格有所下降。

這種看跌趨勢持續到 2024 年，基準合約跌破每噸 60 歐元。

報告指出：「短期內歐洲經濟成長可能仍將低迷，預計將導致歐盟排放交易體系涵蓋的許多工業部門的需求進一步受到破壞。」

報告指出，英國 ETS 價值下降 22% 至 364 億歐元，平均價格約每噸 65 歐元，比 2022 年平均低約 34%。

去年，北美主要市場價格創下歷史新高，西部氣候倡議價格達到每噸 39 美元，區域溫室氣體倡議價格超過 15 美元。

報告表示，10 月中國國家碳排放交易體系價格也創下 2023 年歷史新高，達到 80.51 元人民幣，約 11.19 美元。